滙控業績 | 滙控中期列帳基準稅前盈利跌27%，息10美仙

滙控(00005)公布，截至今年6月30日止中期業績，期內列帳基準稅前盈利跌158.1億元(美元．下同)，按年跌26.7%，每股基本盈利0.65元，中期派息每股0.1美元。

上半年預期信貸損失為19億美元

公司除稅後利潤為124億美元，較2024年上半年減少52億美元，減幅為30%。

收入較2024年上半年減少32億美元至341億美元，減幅為9%。減幅反映須予注意項目的按年影響，主要來自2024年上半年出售加拿大及阿根廷業務。若不計及須予注意項目，收入有所增加，主要原因是財富管理業務以及外匯業務和債務及股票市場業務的費用及其他收益錄得增長。按固定匯率基準計算，不計及須予注意項目的收入較2024年上半年增加19億美元至354億美元。

淨利息收益率為1.57%，較2024年上半年下跌5個基點，主要是貨幣換算差額的不利影響以及出售阿根廷業務所致，而部分跌幅被結構性對沖的效益所抵銷。

預期信貸損失為19億美元，較2024年上半年增加9億美元。2025年上半年提撥的準備包括與香港商業房地產行業相關的準備，反映用於計算預期信貸損失的模型有所更新、有關新增違責風險承擔的準備增加，以及非住宅物業供應過剩導致租金及資本價值面臨持續下行壓力。2025年上半年期間亦包括因地緣政局緊張及加徵貿易關稅導致不確定性增加及未來經濟前景惡化而提撥的準備。2024年上半年的預期信貸損失提撥則受惠於準備撥回（主要涉及英國業務）。

普通股權一級資本比率為14.6%，較2024年12月31日降低0.3個百分點。

滙控次季列帳基準除稅前盈利跌29%

除稅前利潤較2024年第二季減少26億美元至63億美元，減幅為29%，主要是確認於交通銀行的攤薄和減值虧損21億美元所致。除稅後利潤為49億美元，較2024年第二季減少20億美元，減幅為29%。按固定匯率基準計算，除稅前利潤減少27億美元，減幅為30%。

收入較2024年第二季下跌1億美元至165億美元。減幅包括上文所述須予注意項目的影響。若不計及此等項目，收入有所增加，主要原因是國 際財富管理及卓越理財業務分部和香港業務分部旗下的財富管理業務在客戶活動增加支持下錄得費用及其他收益增長，而外匯業務和債務及股 票市場業務亦在市況波動帶動下錄得費用及其他收益增長。按固定匯率基準計算，不計及須予注意項目的收入增加8億美元至177億美元。

淨利息收益率為1.56%，較2025年第一季下跌3個基點，原因是亞洲的收益率下降。

預期信貸損失為11億美元，較2024年第二季增加7億美元。2025年第二季的準備包括與香港商業房地產行業相關的準備，反映用於計算預期信貸損失的模型有所更新、有關新增違責風險承擔的準備增加，以及非住宅物業供應過剩導致租金及資本價值面臨持續下行壓力。

2024年第二季，預期信貸損失提撥受惠於英國的準備撥回，以及就企業及機構理財業務單個客戶錄得的收回額。

香港上海滙豐銀行中期列帳基準除稅前利潤跌14%

期內，HSBC UK Bank plc列帳基準除稅前利潤跌3.11%至36.18億元(美元．下同)；英國滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升3.97%至14.93億元；香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤跌13.85%至93.84億元。

按業務劃分，香港固定滙率除稅前利潤按年跌1.68%至46.74億元；英國固定滙率除稅前利潤按年跌7.13%至32.81億元；企業及機構理財固定滙率除稅前利潤按年升3.94%至63.62億元；國際財富管理及卓越理財固定滙率除稅前利潤按年跌7.72%至20.92億元；企業中心固定滙率除稅前虧損5.99億元，去年同期錄固定滙率除稅前利潤48.16億元。

滙控艾橋智:上半年各項行動已節省7億美元成本

滙豐控股(00005)集團行政總裁艾橋智在中期業績中提及，集團上下同心，就實現按年節省15億美元成本的目標取得實質進展，其中上半年各項行動已節省7億美元成本，並可望於2027年全面達成節省15億美元的目標。

他指出，2025年上半年內，集團已透過派息及股份回購，合共宣布向股東回饋95億美元。股份數目亦已較2023年首季減少13%。

滙控維持今年銀行業務淨利息收益指引約420億美元

行政總裁艾橋智在業績報告中提及，集團營運所在的全球環境瞬息萬變且並不明朗，導致經濟預測和金融市場較為波動。

*維持今年銀行業務淨利息收益指引約420億美元*

滙控繼續以於2025至2027年三年期間，每年平均有形股本回報率達到約15%為目標。據最新的模型推算，並考慮到匯率的有利影響和香港銀行同業拆息下跌的不利影響，該行繼續預期2025年的銀行業務淨利息收益約達420億美元。

*宏觀經濟惡化或致平均有形股本回報率不達15%目標*

滙控亦指，已透過模型推算破壞性關稅境況，包括政策利率大幅下調，以及更廣泛的宏觀經濟惡化。故預計關稅對集團收入的直接影響較為溫和，但更廣泛的宏觀經濟惡化可能導致未來數年不計及須予注意項目之平均有形股本回報率無法達到約15%的目標範圍。

*普通股權一級資本比率長期目標維持14%至14.5%*

另外，滙控目前預期2025年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比約為40個基點，反映香港商業房地產行業持續面對困難市況。並繼續預期2025年的貸款需求將持續低迷。但中長期而言，預期客戶貸款結欠按年可達中單位數百分比增長。

滙控擬將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，而2025年的股息派付比率目標基準則為50%，當中不計及重大須予注意項目及相關影響。

撰文：經濟通採訪組

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