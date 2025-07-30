陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業

財政司司長陳茂波表示，本港正處於經濟轉型期，面對地緣政治、科技變革及數字化轉型的全球競爭劇烈。香港需維持國際金融中心地位，同時推動下一步經濟增長，其中創新科技將是重要動力。他認同部分傳統行業面臨較大壓力，政府已盡力提供支援。

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陳茂波稱與中央機構研放寬內地來港人才調配資金置業

陳茂波認為，建造業將趨向穩定，因住宅物業市場已穩定，一手樓盤開價貼市，去貨表現不錯，二手樓市場預計將漸漸活躍。他指出，雖然美國減息幅度較預期慢，但最近兩三個月本港外來資金增多，銀行同業拆息降低，減輕企業經營壓力，對物業市場有利。企業擴充業務及透過人才計劃來港人士，將成為物業市場的下一步購買力。

陳茂波提到，內地來港人才買樓需調配資金，但目前存在限制。特區政府正與中央相關機構研究，在合適範圍內相對放寬限制，便利資金調配的同時，確保資金不會外流。

李慧琼倡參考互聯互通機制推「購房資金通」

民建聯立法會議員李慧琼回應指，促進兩地資金互聯互通，從來是香港作為國家離岸人民幣中心的重要角色。她理解國際環境複雜，國家在保障金融安全前提下穩步推進人民幣國際化，並高興聽到司長提及放寬可能性。

李慧琼建議參考互聯互通機制推出「購房資金通」，針對「準香港人」（如透過人才計劃已在港工作、續簽者），提供購房政策配套。她強調，此計劃嚴格把關，若參與者離開香港，資金須沿原途徑返回內地。計劃為雙向設計，適用於在大灣區發展的人才，甚至海外人才透過香港進入大灣區落地生根。

撰文：經濟通採訪組

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