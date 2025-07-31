港匯 | 港元弱勢觸發弱方兌換保證，金管局紐約時段買入39.25億港元
31/07/2025
港元偏弱，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在今晨紐約時段買入39.25億港元，沽出美元。
本港銀行體系總結餘在明日跌至825.52億元。
撰文：經濟通市場組
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
31/07/2025
港元偏弱，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在今晨紐約時段買入39.25億港元，沽出美元。
本港銀行體系總結餘在明日跌至825.52億元。
撰文：經濟通市場組
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-30
延伸閱讀
31/07/2025 08:55 《盤前攻略》聯儲局9月減息路向難料，中概股挫恒指二萬五受考驗
31/07/2025 08:32 【開市Ｇｏ】美儲不減息，美增長強勁，藥明康德績後大抽水
31/07/2025 08:45 藥明康德(2359)績後即配股豪抽水76億，較現價折讓近7%
31/07/2025 08:37 【關稅戰】特朗普取消全球小額包裹關稅豁免，電商下月迎接新衝擊
31/07/2025 07:55 京東向CECONOMY提自願全購要約涉現金作價每股4.6歐元
31/07/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３１億元，買盈富基金沽老鋪黃金
31/07/2025 09:08 【大行炒Ｄ乜】大行升滙控、寧德目標價，中信里昂削普拉達價三成
31/07/2025 16:39 《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，一周拆息較上日微軟１５基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 00:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N