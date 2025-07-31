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美國議息 | 三大發鈔行維持P不變，經絡料美聯儲第四季首次減息

31/07/2025

美國議息 | 三大發鈔行維持P不變，經絡料美聯儲第四季首次減息

 

　　美國聯儲局公布維持利率於4.25至4.5厘不變後，香港金管局亦繼續維持基本利率在4.75厘不變。本港三大發鈔行維持最優惠利率(P)不變，滙豐銀行及中銀香港宣布，維持最優惠利率5.25厘不變，而渣打銀行（香港）亦宣布，港元最優惠貸款利率維持不變於年息5.5厘。

 

料美聯儲第四季將首次減息

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，最新6月份美國消費者物價指數(CPI)報2.7%，高於5月份的2.4%；失業率則報4.1%，按月有所回落，因此美聯儲按兵不動符合市場預期。不過是次決議過程出現罕見分歧，兩名理事均投下反對票，並主張減息四分之一厘，這是自1993年以來首次有兩名理事同時反對委員會的決定。美聯儲將會審視關稅影響、通脹及就業數據走勢，如情況可控，第四季仍有機會進行年內首次減息。

 

　　另一方面，滙豐銀行同日宣布最優惠利率維持不變。曹德明表示，本港銀行於去年3度下調最優惠利率，幅度及速度均高於市場預期，銀行因應美息走勢以及現時資金成本考量，未有調整最優惠利率。

 

料HIBOR或挑戰1.5厘水平

 

　　另外，近月港元持續觸發「弱方兌換保證」，金管局今晨第七度入市買港元，銀行體系總結餘將跌至825.52億港元，銀行體系總結餘持續回落，使HIBOR近月反覆回升，今日一個月HIBOR報1.03厘，曹德明料HIBOR或挑戰1.5厘水平。雖然HIBOR升至1厘水平，以普遍H按計劃「H+1.3厘」計算，今日H按實際按息為2.33厘，仍較封頂息率3.5厘低出1.17厘。對於現時正在供樓的業主，只要HIBOR維持2.2厘以下，仍可以低於封頂息率供樓。

 

本港最優惠利率或降至加息周期前水平

 

　　曹德明續指，雖然HIBOR走勢反覆，不過美聯儲有機會於第四季首次減息，屆時或會有資金流入本港市場，緩和拆息上升壓力，美國「大而美」法案通過後，市場認為部份資金或流向亞洲區市場，料本港銀行會根據自身商業策略，不排除下調最優惠利率，屆時料HIBOR亦有機會跟隨回落。

 

撰文：經濟通採訪組

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