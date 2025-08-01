穩定幣 | 港新例設限制境外交易條款，以VPN開戶或登入受管控

香港金管局發布的《穩定幣條例》，於2025年8月1日（即今日）正式生效，其中條例列明，要確保不會在禁止交易指明穩定幣的司法管轄區發行或要約提供指明穩定幣。

目前按照中國法例，中國屬於「全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者資訊有關的服務」，而穩定幣亦屬於加密貨幣的一種，意味著香港持牌人並不能向內地投資者，在中國境區內發行或交易穩定幣，即暫時只有「北水南下」，內地客戶想購買香港穩定幣，只能過關來港購買。

條例又提到：持牌人應實施管控措施，以緩減遙距客戶身份認證程序中，以及在日常營運期間發生位置掩飾（例如使用虛擬私人網絡，即VPN）的風險。條例並沒有明令禁止客戶使用VPN，但持牌人需要自行對使用VPN的客戶實施管控，即持牌人要防止來自禁用虛擬資產的地區的用戶偷偷繞進來使用服務。

市場人士解讀指，金管局並不禁止將部分儲備資產存放在香港境外，但會考慮阻止不允許交易穩定幣之境外地區的用戶交易加密貨幣，即限制內地用戶進行穩定幣交易。例如一名內地客戶有興趣購買香港穩定幣，他只能夠親自來港或透過代理人在香港購買，而且他並不能透過在內地打開VPN管理自己帳戶內的穩定幣，否則發牌人有權懷疑該帳戶是否利用VPN進行可疑交易而中止帳戶。

撰文：經濟通市場組

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