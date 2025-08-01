內地郵政整治行業內捲，快遞股獲券商唱好炒上可以點揀？

國家郵政局近日召開快遞企業座談會，主要談到治理「內捲式」競爭。其實內地快遞行業價格戰已惡化至臨界點，有券商指行業短期提價趨勢已出現，定價回穩有力催化行業價值重估，今早(1日)市場翻炒快遞股，中通快遞(02057)最多飆逾一成高見168.8元，為表現最佳藍籌，極兔速遞(01519)亦升近半成，京東物流(02618)及順豐控股(06936)(深:002352)齊升約2%。若看好行業前景，應如何部署？可揀買哪一隻？

（中通快遞網頁截圖）

國家郵政局召集中通極兔等開會 談治理「內捲式」競爭

國家郵政局本周二(29日)召開快遞企業座談會，中通、圓通、韻達、申通、極兔等快遞企業相關負責人參加。會議指，各企業負責人要進一步增強大局意識，認真貫徹落實黨中央、國務院工作部署，緊跟時代步伐，引領業態發展，積極推動解決「內捲式」競爭和農村地區領取快件違規收費等突出問題，維護好行業良好發展業態。



國家郵政局局長趙沖久指，快遞企業總部要履行好主體責任，創新經營模式，努力提升農村地區快遞服務的適應性和可持續性。要大力強化合規意識，健全長效機制，深入排查風險隱患，加強企業內部管理，確保網絡平穩運行和基層網點穩定，促進企業高質量發展。郵政管理部門要加大監管和執法力度，切實維護消費者和快遞從業人員合法權益，營造市場化、法治化、國際化營商環境。

華源證券：行業短期提價趨勢已現 9月旺季或迎全國性價格修復



事實上，2025年快遞行業面臨嚴峻經營壓力。根據華源證券指，2025年第一季度的各家單票盈利接近或低於2021年歷史低位，單票現金流表現差於2021年底部，部分企業現金流壓力極大，表明當前快遞網絡經營壓力或處在歷史最高點。目前快遞行業的短期提價趨勢已出現，比如在7月中旬，義烏等地區傳來發貨費上調的消息，漲價幅度在幾分錢到幾毛錢不等，無論政策最終能否落地，但向市場傳導的訊號已經非常明顯。該行還指，7至8月淡季局部提價後，9月旺季或迎來全國性價格修復。根據此前測算，單票提價0.1元可顯著改善盈利，申通、韻達利潤彈性高達82%和47%。

方正證券稱，國家郵政局號召行業旗幟鮮明反對「內捲式」競爭，依法依規整治末端服務質量問題。預計後續政策著力點或在於末端價格結構合理化、保障快遞員與基層加盟網點利益、提升末端派費、結構性調整(派費直達)。中長期看，關注行業進一步供給側改革的潛在趨勢，有效產能的整合出清/優化有望帶來遠期價格中樞的回歸。

國泰海通證券表示，近期義烏底價已提升，預計廣東等其他地區價格競爭有望趨緩，將保障末端生態改善與穩定。中長期將繼續保障快遞業良性價格競爭，有利於電商快遞自然集中，維持順豐控股增持，相關標的包括中通快遞、極兔速遞、圓通速遞(滬:600233)、韻達股份(深:002120)。

滙豐研究：定價回穩有力催化行業價值重估 予中通目標價172元

滙豐環球研究早前指，中國國家郵政局舉行座談會，提出進一步收緊本土監管及防止進取性價格競爭。該政策指引在本土價格戰復燃下提出，該價格戰令每包裹平均收益跌8%，縱使包裹量上升兩成。

該行重申對中通快遞「買入」評級，目標價22美元/172港元，基於其作為本土領導者的地位，定價展望改善應使其最能受惠。此外，申通快遞(深:002468)受惠監管機構干預下價格上調。極兔速遞受惠中國市場價格戰放緩支持盈利動力，且海外市佔增長加速。行業定價回穩應會成為行業價值重估的有力催化劑。

國信證券：無人物流車進入規模化商用 快遞公司打開降本空間

此外，國信證券指，除了政策面提振快遞行業之外，目前無人物流車開始進入規模化商用階段，快遞「最後一公里」成為其最先落地的應用場景。預計順豐和中通作為快遞市場的領頭羊，其今年有望各引進幾千輛的無人物流車，相比去年幾百輛的量級，無人物流車呈現放量趨勢。



該行還指，通過無人物流車替代司機人力，快遞公司進一步打開降本空間。根據已使用物流車的網點經營情況來看，通達系網點可以節約1毛錢左右的單票成本，順豐單車單月可以節約2000元左右的成本。其中由於順豐採用直營模式且競爭格局較優，將會更快推進無人物流車在末端的滲透且節約的成本有望在利潤端有所體現。

何啟俊：大型快遞公司可受惠反內捲政策 中通現價可吸上望190元

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，中國快遞行業上半年業務量仍有約兩成的較快增長，但同時見到貨件單價有所下滑，這正符合現時快遞行業趨勢，即是因刺激內需或在以舊換新政策下，行業需求增長很快，但同時亦見競爭很大，故令單價下跌。而由國家郵政局開會反內捲正符合國家政策，其實過去幾個月內地都有一些較高級官員提到往後會多著墨反內捲政策，快遞行業亦是其中一個被點名行業，如果有更多反內捲措施落地，相信對於快遞行業長遠健康發展重要，料受惠的會是規模較大、佔市場份額較大的公司，始終它們的競爭優勢較明顯，尤其已上市的快遞公司如中通、順豐甚至極兔，其股價有機會繼續攀升，主要因行業在反內捲措施下，供應有機會減少，需求可能會去了這些大型快遞企業。

何啟俊續指，若想投資部署快遞股，近期表現最理想是極兔，因其東南亞快遞業務亦增長很快，但累積升幅已甚大，不建議現價買入，揀中通會較佳，看其股價走勢已做了一個很靚的圓底，現價距離上一浪頂173元也很近。若行業前景不差，加上往後有政策扶持，快遞股料調整空間不多，中通現價已可買入，突破前浪頂機會很高，起碼可先上望190元。

快遞股今早普遍上升，中通快遞半日升8.63%收報165元，極兔速遞升4.65%報10.8元，京東物流升2.05%報13.94元，順豐控股升2.06%報44.6元，圓通國際快遞(06123)升7.75%報1.39元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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