星巴克據報為中國業務篩選潛在投資者，騰訊、京東和高瓴等入圍

據《彭博》引述消息指，星巴克公司已將包括私募股權公司和科技公司在內約十幾家機構列入其中國業務投資的第二輪候選名單。

知情人士表示，受邀參與的私募股權公司包括博裕資本、凱雷集團、殷拓資本、方源資本、KKR & Co﹒、高瓴投資和春華資本，以及科技巨頭京東(09618)及騰訊(00700)。

知情人士表示，入圍的公司將獲得星巴克在中國的財務信息，以便在未來幾個月評估和準備投標。新的投資和更豐富的本地專業知識可以幫助星巴克擴大在中國的門市數量，進一步發展其供應鏈，並增強其針對中國消費者的行動平台和品牌策略。

星巴克行政總裁布Brian Niccol早前表示，在中國尋找合作伙伴「並不是為了資本」，「關鍵在於我們如何確保星巴克品牌在未來處於更好的地位」。他此前曾表示，中國業務可能會從約7800家門店增至2萬家。

Brian Niccol表示，在中國引入新支持者的過程總共吸引20多名潛在投資者。他說，星巴克希望保留該業務的「有意義的」股份。

撰文：經濟通採訪組

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