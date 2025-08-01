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收窄價差 | 港股收窄買賣價差屬短線炒家福音 但非升市法寶  

01/08/2025

　　港交所(00388)將於下周一（4日）起實施第一階段下調香港證券市場股票最低上落價位，針對股票、REITs等，下調幅度達50%至60%。分析人士表示，下調最低上落價位意味著買賣價差收窄，有助提升流動性並降低每次交易的「入場門檻」和成本，尤其利於短線炒家從極小的價格波動中捕捉利潤，惟升幅亦變慢。

 

港交所下調最低上落價位50%至60%

 

　　港交所實施第一階段下調香港證券市場股票最低上落價位，本次調整適用於股票、房地產投資信託基金（REITs）及所有其他適用證券，但不包括交易所買賣產品（ETPs）、債券、交易所買賣期權（ETOs）及結構性產品，在檢討第一階段的實施情況後，預期港交所將於2026年年中推出第二階段。

 

【收窄價差】 港股收窄買賣價差屬短線炒家福音 但非升市法寶  

（互聯網圖片）


　　最低上落價位是證券交易中買盤和賣盤的最小差額，也是股價波動的最小單位。假設某隻股票的最低上落價位為0.02元，買家出價50元，而賣方開價50.02元。由於買賣雙方叫價無法匹配，急於成交的一方需讓步，意味著買方需多付或賣方要少收0.02元，這0.02元便是投資者在交易中所成本的隱性交易成本。

 

【收窄價差】 港股收窄買賣價差屬短線炒家福音 但非升市法寶  

 

　　港交所表示，調整最低上落價位，有望降低交易成本；使交易更有效率，令訂單將更易在預期價格內成交；優化價格發現，讓交易價格能更貼近股票的實際價值等。

 

麥嘉嘉：炒家可捕捉微波幅行情，止賺止蝕更靈活

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，該措施將直接影響投資者成交成本和操作策略。對投資者而言，下調最低上落價位意味著買賣價差收窄，有助提升流動性並降低每次交易的入場門檻和成本。尤其是短線、超短線炒家或高頻操作人士，捕捉細微價差的機會將大增。以往一跳價距可能是0.02元，調整後細股只需0.01元，使止賺止蝕更靈活，微波幅行情也有盈利空間。

 

　　她進一步指出，短線和超短線交易者可用更接近市價的競價單逐格掛盤搶進搶出，交易成本的降低和流動性的提升，意味可以執行更精細、更頻繁的交易策略，從極小的價格波動中捕捉利潤。市場初期可能出現報價更趨密集，有利股票流通量，但需留意突發消息時「跳gaps」情況是否更頻繁。

 

【收窄價差】 港股收窄買賣價差屬短線炒家福音 但非升市法寶  

（互聯網圖片）

 

　　至於新措施對長線投資者則影響較小，影響關鍵在於交易策略和成本管理。而對於大市來講下調後可提升股票整體流動性，有望帶動更多資金和投資參與。

 

聶振邦：下跌時方便止蝕，惟升幅更慢

 

　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦亦提到，收窄價差可降低投資者的買賣成本，從而增加交易量。他解釋，對於短線投資者來說，這個措施最大的好處是因價差縮小，股價下跌時更方便止蝕，但反過來說，意味著升幅更慢，原本跳一個價位的升幅以後需要兩個價位才能彌補。

 

撰文：經濟通通訊社汪澤妍

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