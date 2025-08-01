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穩定幣 | 條例落地相關概念股紛散水，大型科企、銀行料先獲發牌

01/08/2025

　　香港《穩定幣條例》今日（1日）正式生效，市場對此項新產品議論紛紛，一方面關注牌照花落誰家，另一方面關注條例鬆緊程度。大型科企及銀行料首先獲發牌，當中，渣打已表明很快提交申請。穩定幣條例落地，惟較預期限制大，早前受追捧的多隻港股穩定幣概念股今日紛紛「散水」。

 

穩定幣 | 條例落地相關概念股紛散水，大型科企、銀行料先獲發牌

（資料圖片）

 

　　穩定幣條例稱，要確保不會在禁止交易指明穩定幣的司法管轄區，發行或要約提供指明穩定幣；內地用戶亦未能進行穩定幣交易；持牌人亦需要自行對使用VPN的客戶實施管控。多隻穩定幣相關概念股今急瀉，耀才(01428)收跌20%；國泰君安國際(01788)收跌11%；連連數字(02598)收跌14%；多點數智(02586)收跌4%，報9.96元；OSL集團(00863)收跌11%；新火(01611)收跌6.8%；交銀國際(03329)收跌5%。另招商證券(06099)收跌1.7%；德林控股(01709)收跌1%。

 

市場對條例嚴謹程度有所關注

 

　　對於條例嚴謹程度，畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文表示，特別需關注風險管控及反洗錢標準。而且，金管局亦曾提到，目前業界使用的持續監察工具，未能令金管局完全信納相關的管控措施能有效減低洗錢風險。港產迷因股迷策略(02440)主席暨行政總裁陳展程則稱，香港的監管框架是嚴格與支持並重，旨在為數字資產行業提供穩健的發展環境，同時保持全球競爭力，而香港在發行人資質上更具靈活性，允許境內外合資格的不同行業機構申請牌照。

 

　　市場仍關注牌照花落誰家。金管局早於條例生效前已表明，初階段只會發出數個穩定幣發行人牌照，建議投資者注意穩定幣概念泡沫化趨勢，加上審核需時，估計最快明年初才能公布首批獲發牌照的穩定幣發行人。花旗一份研究報告則稱，估計具備合規牌照、合規實踐和完善業務計劃的公司將在嚴格的監管環境中勝出。在穩定幣價值鏈上，該行偏好眾安在綫(06060)、阿里巴巴(09988)，因其在穩定幣發行方面潛在參與，以及看好老虎證券作為分銷商的角色。

 

大型科企及銀行料首先獲發牌，渣打表明很快提交申請

 

穩定幣 | 條例落地相關概念股紛散水，大型科企、銀行料先獲發牌

（資料圖片）

　　

　　而且花旗預計香港穩定幣市場規模可達160億美元，亦潛在上升空間。另一方面，面對商業房地產（CRE）貸款業務不景氣的本港銀行，則可靠穩定幣另闢生意蹊徑。標普全球評級報告則指出，隨著香港市場開放穩定幣發行，本港銀行在支付系統方面可能面臨更激烈的數碼競爭，為穩定幣在成本和速度方面具有潛在優勢。銀行將尋求參與機會，以免非中介化（disintermediation）風險，同時，銀行或增強財富管理服務，並潛在以此吸引更多內地客戶，而受監管的本地穩定幣市場不會對整體金融市場有過度乃至顛覆性的影響。

 

　　標普亦同樣預計，穩定幣先行獲發牌人士很可能是擁有雄厚資源和技術實力的大型科技公司和大型銀行。綜合市場資料顯示，僅渣打銀行明言計劃很快提交發行人牌照申請。至於市傳將申請穩定幣發行人牌照的則有阿里、京東(09618)旗下京東幣鏈、眾安在綫有份投資的圓幣科技圓幣創新科技RD InnoTech、多點數智等科企。

 

　　穩定幣猶如加密貨幣的「法定貨幣」，已知為去中心化金融（DeFi）、現實世界資產（RWA）代幣化背後的關鍵基礎設施，市場憧憬港現穩定幣代幣化存款和數碼港元項目預計將迎來進一步的發展。目前為止，相信掛勾幣種、發行人資格審查、開戶等疑惑已獲解決，不過，對於早前有研究報告所提出潛在「擠提」風險；DeFi所衍生騙案等疑慮仍有待解答。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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