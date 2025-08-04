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華潤醫療 | 料中期盈利跌最多25%，股價急插一成半可趁低吸？

04/08/2025

　　華潤集團旗下醫療集團龍頭華潤醫療(01515)發盈警，料中期純利按年跌20%至25%，若扣除一次性補償後更最多跌60%，今早(4日)股價急跌一成半，一下子跌穿多條平均線，惟董事會早前作出了多項人事變動，或有助提高經營效率，可否趁低吸納？

 

華潤醫療料中期盈利跌最多25%，股價急插一成半可趁低吸？

（華潤醫療網頁截圖）

 

料中期純利按年跌20%至25%　若扣除一次性補償後最多跌60%

 

　　華潤醫療預期截至2025年6月底止六個月擁有人應佔利潤按年下降約20%至25%。倘撇除去年同期一次性收到燕化IOT協議項下管理費及供應鏈損失賠償款約2.1億元人民幣及相關企業所得稅後，期內純利按年將下跌約55%至60%。

 

　　公司指出，利潤下跌主要因醫保次均費用下降，導致成員醫療機構經營利潤下滑；同時公司正逐步退出IOT(投資－運營－移交)模式，相關利潤貢獻亦相應減少。管理層表示，下半年將持續優化收入結構、強化精細化管理、控制運營成本，以提升整體經營效益。

 

去年多賺1.2倍惟收益跌2.5%　運營105家醫療機構床位逾2萬張

 

　　華潤醫療經營分部主要有兩部分：一是醫院業務，包括自有醫院對應的門診業務、住院業務；二是其他業務，包括向參股醫院、IOT/OT醫院提供的運營管理服務、供應鏈服務及其他服務。公司去年全年純利5.66億元人民幣，按年升1.2倍，主要得益於成本控制和業務優化，通過集中採購、管理流程優化及數字化手段實現「降本增效」，派發末期息每股8.2分人民幣。期內收益98.55億元人民幣，跌2.5%，主要受醫院業務收入下滑拖累；毛利18.1億元人民幣，跌5%。

 

　　據年報披露，截至2024年底，華潤醫療在中國10個省、市管理運營105家醫療機構，其中包括13家三級醫院、22家二級醫院、41家一級醫院及社區中心以及29家診所和其他醫療機構，運營床位合計20528張。

 

委執董及總裁于海任董事長　有助提高經營效率

 

　　值得一提，自今年6月19日起，華潤醫療董事會出現了一系列重要變動。宋清退任執行董事、董事長等職務，鄺國光退任獨立非執行董事，而執行董事及總裁于海獲委任為董事長及提名委員會主席及授權代表，以及羅詠詩獲委任為獨立非執行董事。


　　集團指，儘管于海兼任董事長及總裁，偏離企業管治守則，但相信一人承擔兩職有助提高經營效率。至於羅詠詩為萬通集團財務總監，而宋清及鄺國光已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關退任其他事宜須股東及聯交所垂注。

 

李偉傑：要靠往後改革修復盈利缺口　可待於3.5至3.7元整固後才吼

 

華潤醫療 | 料中期盈利跌最多25%，股價急插一成半可趁低吸？

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑指，華潤醫療上半年盈利若扣除一次性補償後最多跌60%，其實跌得頗多，公司也提到主要受累醫保次均費用下降及公司逐步退出IOT(投資－運營－移交)模式，往後要看公司會否找到一些新方向，大家正留意何時才出現支撐位，而市場近期較偏好製藥公司，雖然以醫院業務為主的公司也可跟隨造好，但華潤醫療公布了今次業績預告數據後，料難再跟隨其他醫藥股升勢。始終醫院業務是華潤醫療的主業，佔九成以上營業額，對公司業績有頗大影響，之後表現要視乎公司的發展策略，若「投資－運營－移交」的營運模式改變，仍要看其改變方針如何觸發未來的盈利增長，較好做法是不做移交，由公司自己做投資持續運營，可能會有更長遠幫助，短期則仍受今次盈利出現大震盪影響，之後要視乎往後的改革能否快速修復這個缺口，但相信其本業定會繼續做，而公司提到利潤下跌主要因醫保收費下降，這要視乎內地醫保政策改變對其持續影響。


　　部署方面，李偉傑指，華潤醫療4月裂口位約3.5元，同時向上阻力突破點約3.7元，3.7元就成了重要頸線位置，會形成首個防線，萬一跌穿有機會下試3.5元，往後支撐位料為3.5至3.7元，今日只是第一日深度調整且有較大成交，若無貨想趁低吸，宜待其於3.5至3.7元做好整固才考慮會較安全。

 

　　華潤醫療半日跌15.8%收報3.73元，連跌3日，累計跌幅19.26%，成交2.8億元。部分醫藥股表現也受影響，石藥(01093)跌1.92%報9.7元，中生製藥(01177)跌1.5%報7.21元，復星醫藥(02196)跌2.12%報18.44元，先聲藥業(02096)跌2.08%報12.24元，藥明康德(02359)跌2.95%報98.7元，藥明生物(02269)跌2.71%報30.5元。

 

華潤醫療料中期盈利跌最多25%，股價急插一成半可趁低吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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