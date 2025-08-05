港匯觸發弱方兌換保證，金管局入市買64.29億港元
05/08/2025
港匯偏軟，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入64.29億港元，沽出美元。香港銀行體系總結餘將於明日減至724.61億港元。
撰文：經濟通採訪組
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港匯偏軟，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入64.29億港元，沽出美元。香港銀行體系總結餘將於明日減至724.61億港元。
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:05
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