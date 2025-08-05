  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

港匯觸發弱方兌換保證，金管局入市買64.29億港元

05/08/2025

港匯觸發弱方兌換保證，金管局入市買64.29億港元

 

　　港匯偏軟，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段入市，買入64.29億港元，沽出美元。香港銀行體系總結餘將於明日減至724.61億港元。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00546

阜豐集團

8.850

異動股

09863

零跑汽車

62.050

異動股

09926

康方生物

163.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00546 阜豐集團
  • 8.850
  • 09863 零跑汽車
  • 62.050
  • 09926 康方生物
  • 163.000
  • 03692 翰森製藥
  • 36.260
  • 01877 君實生物
  • 32.180
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 35.480
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 18.590
  • 目標︰$22.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.740
  • 目標︰$0.95
  • 01972 太古地產
  • 20.540
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 5.990
  • 目標︰--
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 85.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.000
  • 00700 騰訊控股
  • 559.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 112.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.300
報章貼士
  • 03978 卓越教育集團
  • 5.150
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.300
  • 目標︰$60.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 10.380
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/08/2025 14:30  《異動股》比電飆近7%，傳蘋果9月發布iPhone 17

05/08/2025 14:15  天文台：黑色暴雨警告信號至少維持至下午5時

05/08/2025 12:45  《午市前瞻》業績期大市有調整壓力，英諾賽科炒太熱宜等等

05/08/2025 12:09  【新股上市】中慧生物因惡劣天氣延長招股，上市日將改為下周一

05/08/2025 12:07  中國鐵塔中期純利升8%至57.6億人幣，派息13.25分人幣

05/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８１億元，買阿里沽盈富基金

05/08/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】滙證升中港金融股目標，伯恩斯坦升快手削百度目標

05/08/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一周拆息與上日維持０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 特斯拉在華銷量跌拖累比亞迪，傳蘋果下月出新iPhone蘋概股飆新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

麥樸思：維持「現金為王」觀點，籲對中國市場持觀望態度新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

本港黑雨警告，港交所如常開市(黑雨維持至下午5時)新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

「香格里拉之父」郭鶴年可以放心了 女兒郭惠光任公司CEO
人氣文章

FOCUS

關稅大限 | FOCUS | 助「特」為虐關稅蓋棺，中國谷內循環雙管齊下
人氣文章

影視娛樂

李啟言成功勝訴工傷索償案，揭以往每月逾7萬收入，可離開醫院呼吸新鮮空氣
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情路不順遇上渣男！是命中註定的不幸，還是自己眼光出了問題？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

越南全東南亞最大度假村！採新鮮雞蛋做早餐、跟大廚學煮越式沙律、還有天然蜂蜜芒果甜品！足不出戶的美食之旅
人氣文章

電影寓言．朱相楠

陳可辛《醬園弄》票房不似預期？從寇比力克、姜文、佳烈治的經典作，看影像敘事的多重可能性
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大便警號｜40歲以上如廁後要養成回頭檢查習慣，4大環境陷阱影響疾病徵兆，專家教你辨識癌症警號
人氣文章
中藥結合針灸治療兒童罕見疾病，需長期調理，6歲前治療尤為有效
人氣文章
俄羅斯8.8級地震｜日台發出海嘯警報，北海道、和歌山等地海嘯恐達3米，專家高度關注大地震先兆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/08/2025
異動精選 | 特斯拉在華銷量跌拖累比亞迪，傳蘋果下月出新iPhone蘋概股飆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美元 | FOCUS | 明牌關稅暗牌匯率，侵侵新「王炸」如...

05/08/2025 13:48

關稅戰

堅持玉石俱焚，賴清德勢難連任

05/08/2025 09:00

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處