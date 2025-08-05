特斯拉授馬斯克300億美元股票，激勵他專注造車

特斯拉批准授予行政總裁馬斯克價值約300億美元的股票獎勵，旨在激勵馬斯克繼續把注意力留在特斯拉身上。

該公司周一（4日）在監管文件中表示，新協議包括9600萬股特斯拉股票，如果馬斯克繼續擔任行政總裁職位兩年，這些股票將歸屬於他。這些限制性股票的行使價格為23.34美元，與先前薪酬計劃中的價格相同。

董事會在周一發布的一封股東信中強調留住馬斯克的重要性，稱這項獎勵是「一筆善意付款」的第一步。信中也表示，董事會正在製訂一項更長期的CEO薪酬策略，將在11月6日的年度股東會議上提交表決。

馬斯克身家縮水750億美元

不過，馬斯克擔任政府效率部負責人似乎對他的財富造成比預期更大的打擊。據彭博億萬富翁指數，截至目前，馬斯克今年財富已縮水超過750億美元，淨資產降至約3570億美元，遠低於2024年底超4500億美元的峰值。

下滑主要源於他所持特斯拉股份的表現。特斯拉股價年內已下跌近20%。目前馬斯克與甲骨文創辦人埃里森身價差距僅剩約540億美元。甲骨文憑借AI戰略和雲計算業務迎來爆發性增長，股價年內已漲逾50%，使得埃里森財富迅速飆升。若這一趨勢持續，馬斯克極有可能在年底前失去全球首富寶座。

撰文：經濟通國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好