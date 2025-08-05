機械人概念股｜世界機器人大會開幕在即，優必選仲有得炒嗎？
05/08/2025
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2025 16:40
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