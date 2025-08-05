  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

機械人概念股｜世界機器人大會開幕在即，優必選仲有得炒嗎？

05/08/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 
　　立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=f32eBb5-LZ8

 

 

 

 

【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00546

阜豐集團

8.850

異動股

09863

零跑汽車

62.050

異動股

09926

康方生物

163.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00546 阜豐集團
  • 8.850
  • 09863 零跑汽車
  • 62.050
  • 09926 康方生物
  • 163.000
  • 03692 翰森製藥
  • 36.260
  • 01877 君實生物
  • 32.180
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 35.480
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 18.590
  • 目標︰$22.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.740
  • 目標︰$0.95
  • 01972 太古地產
  • 20.540
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 5.990
  • 目標︰--
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 85.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.000
  • 00700 騰訊控股
  • 559.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 112.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.300
報章貼士
  • 03978 卓越教育集團
  • 5.150
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.300
  • 目標︰$60.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 10.380
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/08/2025 16:55  《盤後部署》恒指續升北水錄近四個月高單日淨流入，聯想料未升完

05/08/2025 16:13  黑雨未礙成交恒指升169點報24902，234億北水回湧港股

05/08/2025 15:54  天文台下午5時05分發出紅雨或黃雨警告信號，取代黑雨警告信號

05/08/2025 16:12  【新股上市】強腦科技傳赴港上市，以13億美元估值洽上市前融資

05/08/2025 14:30  《異動股》比電飆近7%，傳蘋果9月發布iPhone 17

05/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８１億元，買阿里沽盈富基金

05/08/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】滙證升中港金融股目標，伯恩斯坦升快手削百度目標

05/08/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一周拆息與上日維持０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 特斯拉在華銷量跌拖累比亞迪，傳蘋果下月出新iPhone蘋概股飆新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

麥樸思：維持「現金為王」觀點，籲對中國市場持觀望態度新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

本港黑雨警告，港交所如常開市(黑雨維持至下午5時)新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

FinTech熱潮來襲，掌握金融科技英文術語，提升職場競爭力
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

雨天實用穿搭秘訣：「I字形」輪廓＋透氣材質＋俐落下裝推薦
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

澳門雙年展2025｜是藝術家也是遊客？專訪香港藝術家白雙全，三日兩夜的新版《谷之旅》
人氣文章

Beauty

最強護膚CP？開箱 CHANEL 一號紅山茶花精華噴霧+人氣「世一」精華，來自香奈兒的初老對策！
人氣文章

Beauty

升級版貴婦保養來了！開箱Clé de Peau Beauté鉑鑽系列：精華以外，日夜乳液才是隱藏王牌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一連三周自製走肉點心，首周推薦：鬆軟純素馬拉糕新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
一氧化碳中毒丨開冷氣與炭燒烤魚致3女子中毒昏迷，醫生警告：遲1分鐘或永久壞死10萬腦細胞，附黃金急救3步驟
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/08/2025
異動精選 | 特斯拉在華銷量跌拖累比亞迪，傳蘋果下月出新iPhone蘋概股飆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美元 | FOCUS | 明牌關稅暗牌匯率，侵侵新「王炸」如...

05/08/2025 13:48

關稅戰

堅持玉石俱焚，賴清德勢難連任

05/08/2025 09:00

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處