心動公司 | 料中期多賺逾兩倍，券商唱好股價飆升仍可追入？其他遊戲股也可吼？

心動公司(02400)發盈喜，指受惠《仙境傳說M：初心服》及《心動小鎮》等自研遊戲表現強勁，料中期盈利按年增約2.15倍至不少於7.9億元人民幣，收入升37%至不少於30.5億元人民幣。中金指其業績預告勝預期，大幅上調目標價至82.5元，另有券商指多款新遊戲陸續推出，將成為公司新增長動力。心動股價今早(5日)最多飆27%高見71.9元，創2021年5月以來新高，是否仍可追入？其他遊戲股也可吼？

（心動公司網頁截圖）

心動公司料中期盈利按年增2.15倍 收入升37%



心動公司預期截至6月30日止中期淨利潤不少於7.9億元人民幣，按年增加約2.15倍，收入不少於30.5億元人民幣，升37%。集團指，淨利潤增長主因自研遊戲《仙境傳說M：初心服》、《心動小鎮》及《火炬之光：無限》表現強勁，推動收入增長，進而改善毛利率；儘管APP平均月活躍用戶維持大致穩定，但受廣告算法的改進及用戶參與度提升所帶動，TapTap於收入及利潤方面均增長；惟部分被若干現有遊戲收入減少及績效掛勾薪酬增加造成的影響所抵銷。

集團又公布，斥1400萬美元認購MiAO約708.64萬股B1系列優先股，佔該公司約5.3%股權。集團指，MiAO由非執行董事吳萌擁有45.66%權益，而MiAO核心業務為開發網絡遊戲、自主發行及授權，去年虧損482萬美元，去年沒有收入。集團旨在為玩家帶來更多創新遊戲，進一步提高用戶參與度。倘該公司的遊戲成功於市場上推出，並獲得正面反響，集團作為其股東亦可受益於該公司潛在財務回報及股權增值。

中金：心動業績預告勝預期 升目標價至82.5元

中金發表研報指，心動公司業績預告好過該行及市場預期。公司遊戲利潤盤堅實，下半年關注《伊瑟》9月25日上線、《心動小鎮》海外及26年核心產品《RO2》首測。TapTap收入穩健增長，下半年關注演算法升級、功能迭代及PC版發展。

中金指，考慮TapTap盈利水平提升、遊戲表現好於預期，上調心動公司25/26年歸母淨利潤預期66%/81%至16.5/19.5億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，綜合考慮盈利預測調整和新遊預期逐步消化，上調目標價49%至82.5港元。



《伊瑟》國內定檔9月25日全平台公測 里昂：多款新遊將成新增長動力

另外，心動公司新遊《伊瑟重啟日》定檔9月25日國內全平台公測。里昂指，心動公司的遊戲開發與營運業務展現出強勁增長往績，其2021至2024年收入年均複合增長率達23%，憧憬通過廣告業務變現，2025至2026年收入料按年各增長16.2%及9.4%，淨利潤預期增長15.2%及18.1%。截至2024年底，心動公司經營21款免費遊戲及35款付費遊戲，有65%收入來自中國。里昂認為，《心動小鎮》及《出發吧麥芬》等遊戲表現突出，預計《心動小鎮》今年第四季在海外上線，以及今年9月公司在中國推出的《伊瑟》等，都將成為新增長動力。

開源證券指，2024年新遊《出發吧麥芬》及《心動小鎮》表現亮眼，帶動心動公司業績大幅增長，2025年儲備新遊戲包括《伊瑟》、《心動小鎮》國際服等，其中《伊瑟》國際服於6月5日上線，表現良好，新遊戲有望繼續驅動公司業績增長。

大和：中國遊戲市場收入增長加速 首選騰訊網易B站

此外，大和指，中國遊戲市場收入在2025年上半年按年增長14%至1680億元人民幣，創2021年上半年以來新高。同時，中國遊戲公司海外遊戲收入增長由2024年上半年的4%加快至2025年上半年的11%。大和重申對中國網遊行業正面看法，首選股票依次為騰訊(00700)、網易(09999)及嗶哩嗶哩(09626)，三股均予「買入」評級。騰訊目標價為670元，網易及嗶哩嗶哩目標價分別為235元及240元。

該行指，在新遊戲及改進版常青遊戲的帶動下，領先遊戲公司預計2025年收入增長加速。該行對2025年上半年的預測，線上遊戲收入增長如下：騰訊按年增長21%，網易按年增長16%，嗶哩嗶哩按年增長67%。上述三家公司的遊戲收入增長跑贏行業增長，因中國玩家支出傾向於長期運營的高品質遊戲。該行重申對數字娛樂行業的正面看法，對2025年下半年及2026年遊戲收入增長的看法較市場更為樂觀。

麥嘉嘉：料心動今年續實現高速增長 回至68元可吸中線看80元

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，近期整個遊戲板塊相關大型及中型股份公布的業績都反映其表現相對強勁，主要受惠增長穩健及競爭格局良性，加上人工智能應用的潛力及遊戲管線預期提升。若單看心動公司，公司以自研遊戲加平台生態的雙引擎驅動，結合AI創新、海外拓展及多元平台戰略，預計2025年將繼續實現高速增長。公司自主研發的爆款如《出發吧麥芬》及《心動小鎮》都長期佔據近期iOS及TapTap熱門榜，帶動用戶的現金流高速增長，至於新遊戲如《伊瑟》等全新的MMORPG儲備項目都會成為其未來增長動力。另一方面，其平台生態TapTap效應加速，聚焦遊戲社區，可幫助開發新客源及渠道優勢，另公司亦將其AI技術融入產品開發及平台營運，其中TapTap就接入了AI答問模式及智能搜索。

麥嘉嘉續指，心動公司目前預測市盈率(PE)約19倍，與行業水平包括龍頭騰訊相若，而因其穩健增長，盈利能力持續，對其長線投資價值保持正面，尤其看好其受一些新遊戲推動及新自主技術研發。在投資策略上，因應今日股價抽升，建議回至約68元才作中長線投資，中線目標價80元。

麥嘉嘉又指，中長線對遊戲板塊較樂觀，因相對一些美國的遊戲公司，仍處於低估值水平，具值博空間，但正如心動公司因股價已升了上來，可待稍為回落才吸納，而在龍頭遊戲公司中，騰訊收入穩健，海外收入增長有15%，結合AI技術應用，其2025年PE為20倍，比心動略高，但比其過往平均25.3倍PE低，且騰訊遊戲盈利仍有增長空間，故亦可能有吸納機會。而網易估值亦處於行業平均水準，約19至20倍PE，近期主要發布了9款新遊戲，產品布局多元化，且頗積極探索創新玩法，股價近期由約222元高位回落，近幾日曾跌至近200元，該處值博空間大。

心動公司半日升24.93%收報70.9元，連升3日，累計升幅35.31%，成交14.73億元。部分遊戲股亦造好，網易升1.17%報208.2元，騰訊升0.45%報552.5元，嗶哩嗶哩升2.15%報180.5元，中手游(00302)升6%報0.53元，中旭未來(09890)升3.85%報14.04元，創夢天地(01119)升6.14%報1.21元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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