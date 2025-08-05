OPEC+再增產油價連日下挫，三桶油股價疲弱可以點部署？

國際油價連日下挫，繼上周五(1日)跌近3%後，昨日(4日)再跌逾1%，至逾一個星期低位，此前石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)決定9月再次增產，加上數據顯示美國5月汽油需求是自新冠疫情以來最低，石油產量卻創單月新高，加劇市場對供應過剩的擔憂。紐約期油昨收市跌1.5%，報每桶66.29美元；倫敦布蘭特期油跌1.3%，報每桶68.76美元，兩者收市價都是7月25日以來最低。不過，美國近日加大對印度施壓，要其停購俄羅斯石油，否則將大幅提高印度商品關稅，地緣政局或對油價有支持，或可趁「三桶油」近日隨油價走弱吸納，應如何部署？

（AP圖片）



OPEC+下月每日增產54.7萬桶 美汽油需求創疫情以來新低



OPEC+於周日(3日)同意9月將每日原油產量增加54.7萬桶。會後聲明指，經濟穩健及庫存較低，因此決定增產。 外電引述OPEC+消息人士指，8個成員國將於9月7日再次開會，屆時可能考慮是否解除另外每日約165萬桶的減產措施，這項協議有效期至明年底。各成員國自今年4月起持續增產，初時每日增產13.8萬桶，5至7月擴大至每日增產41.1萬桶，8月再進一步加碼至每日54.8萬桶。



另外，美國政府上周公布的數據顯示，美國5月汽油需求是自2020年新冠疫情以來最疲軟，而5月正是美國夏季駕車旺季的開始。數據還顯示，5月美國石油產量創下月度紀錄新高，加劇了全球供應過剩的擔憂。

特朗普批印度轉售俄油 揚言大幅加徵關稅

(AP)

另一方面，美國加大對印度施壓，要求其停止購買俄羅斯石油，這是華盛頓迫使莫斯科重返烏克蘭和平談判的部分舉措，美國總統特朗普稱希望在8月8日前實現這一目標，他昨日又發文批評印度從俄羅斯購買石油並轉售牟利，警告將大幅提高印度商品關稅。



Buffalo Bayou Commodities宏觀交易主管Frank Monkam表示，俄羅斯與烏克蘭達成停火協議的最後期限迫在眉睫，特朗普重申可能對印度購買俄羅斯原油施加懲罰，這提醒市場整個事情仍懸而未決。惟Raymond James分析師PavelMolchanov指，石油市場仍然認為白宮對俄羅斯石油出口採取任何實質行動的可能性較低。



高盛維持布油第四季64美元預測 指需求面臨下行風險



高盛於周日重申其石油價格預測，維持布蘭特期油今年第四季平均價格為每桶64美元以及明年每桶56美元的預測，但預計制裁俄羅斯及伊朗對石油供應壓力不斷增加，為油價預測帶來上行風險，尤其是考慮到閒置產能正常化速度快於預期。不過，由於美國關稅稅率上調、額外徵收二級關稅的威脅以及美國經濟活動數據疲弱，對今明兩年日均80萬桶的平均需求年增長預測面臨下行風險。同時，美國疲軟的經濟數據表明美國經濟目前的增速低於潛在水平，這增加未來12個月出現經濟衰退的可能性。

（資料圖片）

而對於OEPC+決定9月每日增產54.7萬桶，高盛稱，雖然OPEC+的政策仍然具靈活性，但預計OPEC+將在9月後保持產量不變，因估計OPEC+庫存增速將加快以及季節性需求減退。



中石化料中期少賺約四成 中信里昂：降目標價至4.5元



值得留意，中石化(00386)(滬:600028)日前發盈警，預期今年上半年淨利潤201億元至216億元人民幣，按年下降39.5%至43.7%。公司稱，上半年面對嚴峻複雜的經營形勢，公司加大生產經營優化力度，從嚴從緊控制成本費用，但受國際原油價格大幅下跌、石油石化市場競爭激烈、化工市場毛利低迷等因素影響令純利下降。

中信里昂發表研報指，中石化發盈警，反映第二季利潤能力較弱，亦暗示下游，如煉油及化工經營環境仍具挑戰。雖然第三季度油價趨穩，庫存損失影響可能不會延續，但下游需求仍然疲弱，預計將繼續拖累2025年下半年盈利。另一方面，市場近期對煉油及化工業務受惠於中國「反內捲」運動的預期或被高估。由於下游需求疲軟，供給側改革不足以扭轉供過於求的局面。

該行將中石化2025至27年每股盈利預測下調4%至5%，以反映第二季業績疲弱，分別下調其A及H股目標價3%及2%，由6.5元人民幣降至6.3元人民幣，及由4.6港元降至4.5港元。維持「優於大市」評級。對於內地「三桶油」偏好依次為中石油(00857)(滬:601857)、中海油(00883)(滬:600938)、中石化。



花旗料中石油次季盈利按年跌8% 仍視為中國油氣股首選



花旗預期，中石油憑藉資源優勢，將持續擴大其在天然氣銷售市場的份額。2025年第二季，中國管道天然氣進口量自2016年以來首次超越液化天然氣(LNG)進口，2025年上半年管道天然氣總量按年增長10%，而LNG進口量則下降21%。管道天然氣進口成本於5至6月降至1.82元/立方米，相比2025年4月為1.94元/立方米，滯後跟隨油價下跌，且預期下半年成本將進一步下降。此外，公司於2025年4月與下游客戶簽訂的有利合約修訂，有效期自2025年4月至2026年3月，將支持中石油縮減進口天然氣虧損並維持穩健的天然氣業務盈利。



針對2025年第二季，花旗預測中石油淨利潤按季下降約18%，按年下降8%，達到約385億元人民幣，主要受原油價格走低影響。相較之下，中石化2025年上半年初步盈利為201億至216億元人民幣，按季下滑45%至56%，按年下降58%至67%，仍將中石油視為中國油氣股的首選標的，維持「買入」評級及目標價8.2元。

麥嘉嘉：料下半年油價走勢仍偏弱 中石油中海油短期區間炒上落

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，下半年維持整體油價走勢偏弱看法，預計布蘭特期油波動區間大概55至75美元，OPEC+的增產或美國產油持續供應都是關鍵影響因素，至於風險包括地緣政治因素及中東局勢不穩。在投資策略上，因覺得下半年油價仍偏弱，「三桶油」值博空間未必太大，近期也見其股價有些調整壓力，以中石油為例，由之前7.9元回至大概7.3元水平，料短期於7至7.5元區間波動上落。而中石化之前發了盈警更不值博，料該消息短線仍會困擾其股價，不建議買入。中海油走勢則料近似中石油，短期也宜於區間操作，區間波動範圍料約18.2至19.2元。



麥嘉嘉又認為，「三桶油」的高息因素會抵銷部分油價下行對其股價壓力，但高息板塊中仍有很多其他選項，包括內銀、內險及中資電訊股，相對這三個板塊，石油板塊受油價因素影響會較波動，沒那麼吸引。

「三桶油」今日走勢仍弱，中石油跌0.27%收報7.36元，中海油微升0.49%報18.65元，中石化跌0.7%報4.27元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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