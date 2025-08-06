美股焦點 | 經濟數據疲弱，關稅戰未休，市場避險美股轉跌

美股主要指數周二收跌，受遜於預期的經濟數據，與特朗普政府強硬關稅言論拖累，市場避險情緒升溫，投資者對經濟前景憂慮加劇。

道指收市跌61.90點，或0.14%，報44111.74點；標普500指數跌30.77點，或0.49%，報6299.17點；納指數跌137.03點，或0.65%，報20916.55點。

輝瑞(US.PFE)第二季度業績超預期，股價升5.2%。。Palantir(US.PLTR)第二季收入首破10億美元大關，股價飆7.9%創新高。台積電(US.TSM)傳出疑似2納米製程技術外洩事件，導致公司美股股價下挫2.7%。

重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市跌0.2%，英偉達(US.NVDA)跌1%，蘋果(US.AAPL)跌0.2%，亞馬遜(US.AMZN)升1%，Meta(US.META)跌1.7%，微軟(US.MSFT)跌1.5%。

受服務業走弱及關稅舆論衝擊，製造業及科技類股首當其衝，拖累納指與標普回落。傳統防禦性板塊資金流入加快，黃金、國債等避險資產需求上升。

美國7月ISM非製造業指數僅錄得50.1，遠遜預期51.5，接近收縮臨界點，服務業新訂單與就業分項指數均處於一年新低。

此外，總統特朗普公開表示，將於24小時內對印度實施大幅關稅上調，並準備對晶片、藥品等關鍵領域商品徵收新一輪高達250%的進口稅。多國主要出口至美國產品面臨額外重稅，企業成本抬升憂慮進一步發酵。

美匯盤中觸及99.07

美匯指數呈窄幅上落格局，盤中最高觸及99.07，最低為98.58，日內報98.81，升幅約0.08%。美元兌日圓全日反覆向上，早段一度下試146.62，隨後反彈至147.83附近，日內報147.67，升幅約0.40%。歐元兌美元全日走勢偏軟，一度回落至1.1528附近，日內報1.1569，微跌約0.02%。

國際現貨黃金及紐約期金連續第二日造好。現貨金日內一度升至每盎司3390美元，較上日升0.2%；紐約期金亦一度觸及3444美元，日內報每盎司3435.54美元，升幅約0.2%。

國際原油價格續跌，紐約期油報每桶65.16美元，下跌1.7%；布蘭特期油則報每桶67.61美元，跌約1.6%。

撰文：經濟通市場國金組

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