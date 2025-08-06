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開市Go | 美股收軟，藥品關稅周內宣布，傳蘋果手機漲價

06/08/2025

要聞盤點

 

1、美股主要指數周二（5日）收跌，受遜於預期的經濟數據與特朗普政府強硬關稅言論拖累，市場避險情緒升溫，投資者對經濟前景憂慮加劇。道指收市跌61.90點，或0.14%，報44111.74點；標普500指數跌30.77點，或0.49%，報6299.17點；納指數跌137.03點，或0.65%，報20916.55點。中國金龍指數跌42點。日經期貨截至上午8時07分下跌17點。

 

2、美國7月ISM非製造業指數僅錄得50.1，遠遜預期51.5，接近收縮臨界點，服務業新訂單與就業分項指數均處於一年新低。

 

3、美國6月出口2773億美元，環比下降0.5%；進口3375億美元，環比下降3.7%；貿易逆差縮至602億美元，為2023年9月以來最小，低於預估的613億美元。

 

4、美國總統特朗普表示，鑑於印度持續購買俄羅斯石油，將於24小時內對印度大幅上調關稅，並計劃一周內宣布藥品關稅政策，最終稅率達250%。

 

5、特朗普透露，本周將宣布接替辭任美聯儲理事庫格勒的人選，並於不久後宣布下任美聯儲主席提名。

 

6、歐盟暫停930億歐元對美關稅反制措施六個月，特朗普警告若歐盟不投資6000億美元，將對其徵收35%關稅。

 

7、中國人民銀行等七部門印發《關於金融支持新型工業化的指導意見》，強調加強對5G、工業互聯網、數字基礎設施等建設的中長期貸款支持，擴寬資金來源；支持新一代信息技術、智能網聯汽車、新能源、新材料等新興產業符合條件企業在多層次資本市場融資；支持生物醫藥、商業航天、網絡與數據安全等新興產業符合條件企業融資，推動新型工業化發展。

 

8、特朗普表示，受到摩通及美銀歧視，摩通要求他關閉在該行持續幾十年的帳戶，美銀則拒絕他存入超過10億美元，最後他只能選擇國內其他小銀行。

 

9、彭博引述知情人士透露，香港保險監管機構在過去一年推動一些大型人壽保險公司將投資決策職能遷回香港，此前該等職能已遷至新加坡。

 

10、AMD第二財季經調整盈利8.97億美元，遜於預期，股價曾跌逾4%；宣布提前量產MI350晶片系列，全年AI收入預期數百億美元，但MI308晶片出口中國許可仍未獲批。

 

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