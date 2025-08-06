巨星傳奇(6683)擬周杰倫演唱會上海站設置周同學巨型肖像

巨星傳奇(06683)公布，其全資附屬公司上海星創智權文化創意，與上海久事文化傳播訂立合作協議，雙方將於2025年9月至10月在上海旅遊節期間，全面展開IP及文旅聯乘合作。

是次合作圍繞「尋找周同學上海站」項目展開，雙方將在周杰倫演唱會上海站期間，於六個上海地標設置周同學巨型肖像，並設立多處周同學主題快閃點及場景。活動亦將延伸至公交系統、蘇州河遊船及黃浦江輪渡，全面融入周同學IP元素。該項目由雙方共同招商及營運，屬集團歷來最大型的周同學綜合IP、文旅及演唱會項目。

集團表示，過往已透過周杰倫演唱會推出「尋找周同學」活動，並取得招商分成、周邊商品銷售分成及版權金收益。今次合作有望深化「票根經濟」場景應用，助力城市文旅發展，打造以音樂演出為核心、結合城市打卡與快閃消費的沉浸式文娛新生態。集團亦期望藉此擴展周同學商業價值，進一步提升整體價值創造力。

久事文傳為上海市國資委全資擁有的上海久事(集團)旗下公司，專注文化產業發展，業務橫跨城市交通、體育、地產、資本經營及文旅等五大板塊。

撰文：經濟通市場國金組

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