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創科｜中期多賺14%增派息，獲大行升目標可追落後？

06/08/2025

　　全球領先電動工具公司創科實業(00669)公布業績，中期盈利按年升14.2%至6.28億美元，中期息派每股1.25港元，升15.7%，銷售額則增至78億美元破紀錄。集團指下半年重點是提升盈利，將努力實現除息稅前盈利(EBIT)佔銷售額10%的中期目標。績後創科獲大行上調目標價，但可能因近期已累積一定升幅，股價今早(6日)只靠穩，惟今年以來創科仍錄得近半成跌幅，相比恒指今年升了27%仍遠遠落後，可否趁低吸納？

 

創科中期多賺14%增派息，獲大行升目標可追落後？

（創科實業網頁截圖）

 

中期盈利升14%派息1.25元　銷售額78億美元破紀錄

 

　　創科實業公布，按當地貨幣計算，截至6月30日止中期盈利6.28億美元，按年升14.2%，每股盈利34.37美仙，派中期股息每股1.25港元，升15.7%。銷售額增長7.5%至78億美元破紀錄，旗艦品牌MILWAUKEE業務銷售額增長11.9%，消費者充電式工具及戶外電動工具品牌RYOBI銷售額增長8.7%。以地區劃分，北美銷售額增長8.1%，歐洲增長10.4%。

 

　　期內毛利31.56億美元，升8%；毛利率40.3%，升0.4個百分點，反映高利潤率的MILWAUKEE業務增長為組合帶來正面影響，以及整個生產與採購網絡的生產力提升。除利息及稅項前盈利7.09億美元，升13.3%。上半年，資本開支9600萬美元，減少4.1%。自由現金流達4.68億美元，期末處於淨現金狀況。

 

創科：下半年重點提升盈利　中期目標EBIT佔銷售額10%

 

　　創科主席Horst Julius Pudwill表示，在下半年，重點是提升盈利，預計將處於非常有利的位置，能應對當前宏觀經濟和地緣政治環境，以及不斷變化的全球貿易政策挑戰。集團在上半年實現4.68億美元正自由現金流，並在強勁表現的推動下，將繼續致力於研發投資，以保持創新及技術先進的充電式產品領域市場領先地位。

 

　　他預計，基於目前的需求環境，對明年MILWAUKEE雙位數銷售增長和RYOBI中單位數銷售成長的目標充滿信心，團隊將努力實現除利息及稅項前盈利(EBIT)佔銷售額百分比達到10%的中期內部目標。

 

花旗：今年業績大概率再創歷史新高　升目標價至125元

 

　　花旗發表研報指，創科實業上半年收入增長7.1%，淨利潤增14.2%，略低於該行預測17%增幅。儘管如此，集團仍對今年實現中高個位數收入增長充滿信心，並設定了將息稅前利潤率由2024年的8.7%升至10%的中期目標。

 

　　花旗微調創科2025至2027年盈測，並基於集團2025年上半年業績以2026年市盈率估值後，上調目標價14%，由110港元升至125港元。同時，該行預期從2026年起，隨著市場份額的加速擴大及行業增長趨於正常化，集團收入增速將達高單位數，故重申「買入」評級。儘管今年股價表現滯後，年初至今下跌7%，但今年大概率將再創歷史新高業績。

 

富瑞：料下半年增長有所放緩　仍升目標價至95.35元

 

　　富瑞則指，儘管創科實業上半年業績穩健，但預計2025年下半年增長將有所放緩。集團進一步強調，將在下半年實施新的物料需求計劃(MRP)系統，這將減少進入美國市場的庫存單位(SKU)，因在當前的關稅制度下，這些產品的利潤率較低。展望今年下半年，關稅的影響將開始體現在息稅前利潤率上，因2025年初的儲備可應對100天關稅的庫存將消耗完畢。儘管2025年上半年9.1%的息稅前利潤率令人印象深刻，但料下半年將恢復正常水平。預計集團全年息稅前利潤率為8.7%，意味著下半年的息稅前利潤率為8.4%。展望2026年，在創科完成供應鏈調整後，管理層有信心MILWAUKEE業務將恢復兩位數的銷售增長，RYOBI業務將實現中等個位數的銷售增長，若能實現，這將超出該行預期。

 

　　富瑞因應創科今年上半年提前出貨及關稅問題，將對集團下半年的收入和利潤率造成壓力，預計下半年會有更好的買入時機，因此維持「持有」評級。基於2025年18倍的預期市盈率，上調目標價17%，由81.78港元升至95.35港元。

 

熊麗萍：業績穩定惟關稅影響仍不明朗　100元阻力不小


　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，創科業績穩定，但關稅影響仍有些不明朗，公司在生產地的布局有機會再有調整。事實上，創科的電動工具有一定市場地位，加上公司在新產品方面不斷提升，令致產品價格仍可提升，往往可提升毛利。公司在現時環境下仍能保持到業績，表現其實不錯，唯一要留意美國市場尤其美國經濟，當地房地產市場對其影響最大。股價則已由低位升了不少，100元阻力不小。

 

　　熊麗萍又指，美國往後減息會否帶動當地樓市較難預料，因為除了息口，美國關稅問題可能會影響通脹等各方面，令當地民眾可用收入受影響。其實美國股市表現不差，不覺有關稅問題或特朗普有甚麼問題，但經濟有些令人擔心，尤其上周公布的就業數據，除非特朗普認為數據是假的，否則不覺減息對樓市或創科有甚麼幫助。不過，創科一向在管理上較緊貼經濟，以及在產品提升方面很有能力，就算經濟有時不太好，公司都可以度過，且本身現金多，就算息高對其也不會有太大壓力。

 

　　創科實業半日升0.05%收報94.55元，成交1.82億元。

 

創科中期多賺14%增派息，獲大行升目標可追落後？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

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