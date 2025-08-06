新股上市 | 傳內地連鎖酒店亞朵擬在港第二上市，集資數億美元

據《彭博》引述知情人士透露，內地連鎖酒店品牌亞朵正考慮於本港進行第二上市，為最新一間因擔心在美國退市風險，而考慮採取相關行動的在美上市中資企業。

知情人士亦透露，亞朵正在顧問機構幫助下籌備發行股票，可能籌集數億美元。由於事項仍在籌備當中，交易規模等細節尚未確定。

撰文：經濟通採訪組

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