港股 | 午市前瞻 | 恒指乏方向料20天線上落 餐飲內捲百勝中國難看好

美股周二先升後回，港股開市同樣走軟，惟盤中比亞迪電子(00285)及部分科網巨頭領漲，港股幸保升勢。恒生指數半日報24947，升44點或0.2%，主板成交超過1206億元。恒生中國企業指數報8948，跌2點或不足0.1%。恒生科技指數報5522，升1點或不足0.1%。

（官方圖片）

恒指二萬五關受阻，北水出入異常投機味濃

恒指連升兩日後，今早走勢反覆偏軟，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，隔夜美國公布的7月ISM非製造業PMI差過預期，美股三大指數齊跌，拖累港股早段受壓。人行等七部門印發「關於金融支持新型工業化的指導意見」，強調加強對5G、工業互聯網、數字基礎等建設的中長期貸款支持。不過，市場對此並沒有太大反應，由於特朗普威脅對進口晶片和藥品加徵高額關稅，因此市場觀望。張智威指市場目前缺乏利好因素，恒指昨日（5日）高見24925，今日一度升至24954後掉頭，連續兩日在25000點大關受阻。張智威指，恒指過去兩年，每當14天RSI升至80附近便出現回調。相反，當RSI跌至50左右往往出現反彈。而恒指目前RSI仍在50附近，因此，恒指中長線仍然看好，但預料先在20天線（約24879）附近整固。

對於近日北水流向異常，周一（4日）錄得淨流出高達180億元，見一個月最多。但昨日（5日）出現逆轉，淨流入高達234億元，見自4月9日以來最多。張智威指，此種現象顯示北水的投機性增加。過往恒指在22000左右時，北水不介意中長線持有，但恒指近期累升不少，不排除部分投資者獲利心態，高位離場後待低位或看好後市再入場。

外賣平台價格戰影響未全反映，百勝中國全年新店目標略進取

百勝中國(09987)公布中期業績，集團第二季盈利2.15億美元，升1.4%，每股盈利58美仙，派季度股息每股24美仙，較去年同期派息0.16美仙升五成。而中期盈利5.07億美元，升1.6%，每股盈利1.36美元，總收入升2%。

集團第二季總收入增長4%至28億美元，系統銷售額增長4%，該增長較第一季度提升，主要得益於4%的淨新增門店貢獻以及1%的同店銷售額增長，該集團第二季淨新增門店336家。經營利潤增長14%至3.04億美元，創第二季度新高。核心經營利潤增長14%。經營利潤率10.9%，增長1個百分點，同創第二季度新高，得益於餐廳利潤率的增長和管理費用的減少。餐廳利潤率升至16.1%，主要得益於食品及包裝物、物業租金及其他經營開支的減少。



百勝中國今早低開6%，此後大部分時間維持大約半成跌幅。張智威指，雖然集團上半年業績不錯，但內地始終沒有擺脫消費內捲的困局。三大外賣平台價格戰的負面影響未完全反映，預料在下半年會更明顯。此外，集團上半年收入增長很大程度依賴新增門店的貢獻，而集團目標於今年淨新增約1600至1800家門店，相對進取。由於集團首季新增247家，上半年合計新增583家，意味著下半年最少新增要1017家至1217家，張智威認為，公司是否能達成這個目標仍然言之過早。

另外，張智威指，百勝中國6月股價曾低見330元，上月股價被炒至最高389元，某程度預先反應上半年的業績，因此股價在業績公布後回落可以理解。他預料，該股短期走勢仍然偏弱，不排除重見6月低位330元的可能。

百勝中國股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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