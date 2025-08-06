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異動股 | 泡瑪爆升8%，Lady Gaga帶Labubu出街

06/08/2025

異動股 | 泡瑪爆升8%，Lady Gaga帶Labubu出街

 

 

　　泡泡瑪特(09992)H股現價升7.9%，報277元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅13.9%。該股成交約1954萬股，涉資52.93億元。

 

　　樂壇天后Lady Gaga被拍到帶著與自己造型同款的客製化Labubu出街。Lady Gaga包包上的Labubu，並非一隻普通Labubu，而是由設計師Marko Monroe定制的Labubu。他根據Lady Gaga在Mayhem Ball巡迴演唱會上的造型，設計了Labubu的外觀。

 

　　現時，恒生指數報24910，升8點或升不足0.1%，主板成交逾2152億元。國企指數報8932，跌18點或跌0.2%。恒生科技指數報5532，升11點或升0.2%。即月期指新報24844，無升跌，低水67點。即月國指期貨報8916，跌24點，低水17點。即月科指期貨新報5522，升5點，高水10點。

 

　　上證綜合指數報3633，升16點或升0.5%，成交7072.21億元人民幣。深證成份指數報11177，升70點或升0.6%，成交10268.47億元人民幣。

撰文：經濟通市場國金組

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