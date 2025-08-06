國泰中期多賺1%快運轉蝕，績後跌一成，林紹波冀全年業績穩健

國泰航空(00293)公布，上半年股東應佔溢利36.51億元，按年上升1.1%，派發第一次中期息每股20仙，按年持平。收益543.09億元，按年升9.5%，其中客運收益342.08億元，按年增加14%，平均每日載客按年增加27.8%，惟收益率下跌12.3%至60.4仙；貨運收益111.41億元，增加2.2%，收益率亦跌3.4%至2.59元。國泰航空中午公布業績後股價受壓，收市跌近一成，收報10.85元，成交逾6億元。

（許英略攝）

快運轉蝕5.24億，主要受日本地震傳聞影響

其全資擁有的低成本航空公司香港快運轉盈為虧，虧損5.24億元，去年同期則錄溢利6600萬元。公司稱，主要是由於旅客受地震傳聞影響，暫時避免前往日本等傳統熱門目的地，以及新增的航線需時才發展成熟。其中，香港快運收益按年相若；平均每日運載乘客升33.5%；收益率下跌21.6%至43.2仙。

其他附屬公司及聯屬公司方面，華民航空溢利4.74億元，按年跌3%；來自聯屬公司的業績（延遲3個月確認）按年有所改善，主要是由於國航(00753)(滬:601111)加強收益管理及成本控制，以及國貨航擴展業務。

快運8月日本航線訂位量顯著上升，惟新增航點需時發展成熟

國泰航空旗下香港快運中期虧損5.2億元，超越去年全年水平。國泰航空行政總裁林紹波在中期業績記者會上指出，受日本地震謠言影響，5、6月港人訪日需求大減，但隨後地震並無發生，8月可見訪日訂位量已顯著上升。



他續稱，日本航線訂位量雖然未回復至正常水平，可最壞情況已經過去，公司將於下半年緊密觀察相關情況，冀日本線表現會更好。

此外，林紹波亦提到，快運於過去兩年半快速擴張新航點，需時發展成熟，以帶動需求上升並錄得利潤。

林紹波亦稱，快運長遠會以更平衡的航點網絡，以分散快運日本航線佔比過重的風險，包括現已拓展更多台灣、韓國、東南亞航點，亦會尋找更多內地新航點。他亦稱，未來對快運信心十分大，對其飛機使用率、單位成本看法樂觀，有信心業務回歸正面財務軌道。

票價有下調空間，收益率冀提升

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩指出，隨國泰今夏增加北美、歐洲、南太平洋等地長途客運運力，票價自然有下調空間，但情況為預期之內，不影響增加運力計劃。

另一方面，由於收益率較低的長途航班有所增加，以及過境旅客比例增加，導致客運收益率下降。不過，劉凱詩亦指出，商務艙入座率發展正面，加上載客量亦不斷提升，冀收益率會有所提升。

劉凱詩預期，整體旅遊需求今年餘下時間維持強勁。但同時美國航線面對新運力及簽證的不明朗因素；而東南亞航線需求仍大，下半年整體客運預期需求趨勢保持不俗。

下半年客運需求不俗，惟貨運有眾多不明朗因素

不過，劉凱詩指出，下半年貨運仍面對很多不明朗因素，公司將保持航班彈性，以滿足地區需求及應對地緣挑戰。

冀全年業績穩健，惟取決於貿戰及油價

國泰航空行政總裁林紹波（左）、主席賀以禮（右）（許英略攝）

國泰航空公布，斥約632億港元購買14架波音777-9型飛機，林紹波指，購買波音飛機可供維持兩者良好夥伴關係。對於波音飛機近期的飛行安全問題，國泰營運及航空服務總裁麥皓雲指出，現時可見波音領導層重新聚焦引擎製造問題且相關試錄得良好進度。公司有信心會於2027年收到777-9飛機，並擴張機隊。

資料顯示，國泰今公布購買14架波音777-9型飛機，並獲授予購買額外最多7架波音777-9型飛機的權利。飛機基本價格約為81億美元，折合約為632億港元，波音將為其提供大幅的價格優惠。是次購買事項亦為行使2013年經已協議的購買權。公司預期飛機於2034年或之前付運。

購波音飛機以維持夥伴關係

被問及下半年營運狀況，林紹波指出，仍取決於貿易戰發展及油價等不確定因素，下半年將會集中做好自身營運，冀公司連續3年全年業績穩健。

至於集團指未來投資總額已遠超1000億港元，被問及會否影響營運及派息能力。林紹波回應指，包括購買777-9飛機在內的各項投資乃經過審慎決定，相信所有決定均不會對集團未來發展有負面影響，且公司對香港航空樞紐、未來大灣區市場增長有信心，但稱會繼續小心作出投資決定及根據市場變化調節營運。

燃油對沖方法仍有效，年底前內地員工約4000人

至於國泰中期錄燃油對沖錄虧損2.18億港元，去年同期則錄盈利6100萬港元。國泰主席賀以禮指出，對沖仍為最有效管理商品價格風險方法。國泰財務總裁沈碧嘉則稱，低油價時期一般會錄得虧損，高油價反之亦然，形容間中錄得虧損情況實屬正常。

林紹波亦提到，過去兩年積極在內地招聘乘務員等職位，料內地員工至年底達約4000人，將令服務更多元化。賀以禮則稱，國泰現時並非停止招聘，而是招募步伐回調至歷史正常及穩定水平。

撰文：經濟通採訪組

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