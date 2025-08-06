  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

國泰中期多賺1%快運轉蝕，績後跌一成，林紹波冀全年業績穩健

06/08/2025

　　國泰航空(00293)公布，上半年股東應佔溢利36.51億元，按年上升1.1%，派發第一次中期息每股20仙，按年持平。收益543.09億元，按年升9.5%，其中客運收益342.08億元，按年增加14%，平均每日載客按年增加27.8%，惟收益率下跌12.3%至60.4仙；貨運收益111.41億元，增加2.2%，收益率亦跌3.4%至2.59元。國泰航空中午公布業績後股價受壓，收市跌近一成，收報10.85元，成交逾6億元。

 

國泰中期多賺1%快運轉蝕，績後跌一成，林紹波冀全年業績穩健

（許英略攝）

 

快運轉蝕5.24億，主要受日本地震傳聞影響

 

　　其全資擁有的低成本航空公司香港快運轉盈為虧，虧損5.24億元，去年同期則錄溢利6600萬元。公司稱，主要是由於旅客受地震傳聞影響，暫時避免前往日本等傳統熱門目的地，以及新增的航線需時才發展成熟。其中，香港快運收益按年相若；平均每日運載乘客升33.5%；收益率下跌21.6%至43.2仙。

 

　　其他附屬公司及聯屬公司方面，華民航空溢利4.74億元，按年跌3%；來自聯屬公司的業績（延遲3個月確認）按年有所改善，主要是由於國航(00753)(滬:601111)加強收益管理及成本控制，以及國貨航擴展業務。

 

快運8月日本航線訂位量顯著上升，惟新增航點需時發展成熟

 

　　國泰航空旗下香港快運中期虧損5.2億元，超越去年全年水平。國泰航空行政總裁林紹波在中期業績記者會上指出，受日本地震謠言影響，5、6月港人訪日需求大減，但隨後地震並無發生，8月可見訪日訂位量已顯著上升。

 

　
　　他續稱，日本航線訂位量雖然未回復至正常水平，可最壞情況已經過去，公司將於下半年緊密觀察相關情況，冀日本線表現會更好。

 

　　此外，林紹波亦提到，快運於過去兩年半快速擴張新航點，需時發展成熟，以帶動需求上升並錄得利潤。

 

　　林紹波亦稱，快運長遠會以更平衡的航點網絡，以分散快運日本航線佔比過重的風險，包括現已拓展更多台灣、韓國、東南亞航點，亦會尋找更多內地新航點。他亦稱，未來對快運信心十分大，對其飛機使用率、單位成本看法樂觀，有信心業務回歸正面財務軌道。

 

票價有下調空間，收益率冀提升

 

　　國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩指出，隨國泰今夏增加北美、歐洲、南太平洋等地長途客運運力，票價自然有下調空間，但情況為預期之內，不影響增加運力計劃。

 

　　另一方面，由於收益率較低的長途航班有所增加，以及過境旅客比例增加，導致客運收益率下降。不過，劉凱詩亦指出，商務艙入座率發展正面，加上載客量亦不斷提升，冀收益率會有所提升。

 

　　劉凱詩預期，整體旅遊需求今年餘下時間維持強勁。但同時美國航線面對新運力及簽證的不明朗因素；而東南亞航線需求仍大，下半年整體客運預期需求趨勢保持不俗。

 

下半年客運需求不俗，惟貨運有眾多不明朗因素

 

　不過，劉凱詩指出，下半年貨運仍面對很多不明朗因素，公司將保持航班彈性，以滿足地區需求及應對地緣挑戰。

 

冀全年業績穩健，惟取決於貿戰及油價

 

國泰中期多賺1%快運轉蝕，績後跌一成，林紹波冀全年業績穩健

國泰航空行政總裁林紹波（左）、主席賀以禮（右）（許英略攝）

 

　　國泰航空公布，斥約632億港元購買14架波音777-9型飛機，林紹波指，購買波音飛機可供維持兩者良好夥伴關係。對於波音飛機近期的飛行安全問題，國泰營運及航空服務總裁麥皓雲指出，現時可見波音領導層重新聚焦引擎製造問題且相關試錄得良好進度。公司有信心會於2027年收到777-9飛機，並擴張機隊。

 

　　資料顯示，國泰今公布購買14架波音777-9型飛機，並獲授予購買額外最多7架波音777-9型飛機的權利。飛機基本價格約為81億美元，折合約為632億港元，波音將為其提供大幅的價格優惠。是次購買事項亦為行使2013年經已協議的購買權。公司預期飛機於2034年或之前付運。

 

購波音飛機以維持夥伴關係

 

　　被問及下半年營運狀況，林紹波指出，仍取決於貿易戰發展及油價等不確定因素，下半年將會集中做好自身營運，冀公司連續3年全年業績穩健。

 

　　至於集團指未來投資總額已遠超1000億港元，被問及會否影響營運及派息能力。林紹波回應指，包括購買777-9飛機在內的各項投資乃經過審慎決定，相信所有決定均不會對集團未來發展有負面影響，且公司對香港航空樞紐、未來大灣區市場增長有信心，但稱會繼續小心作出投資決定及根據市場變化調節營運。

 

燃油對沖方法仍有效，年底前內地員工約4000人

 

　　至於國泰中期錄燃油對沖錄虧損2.18億港元，去年同期則錄盈利6100萬港元。國泰主席賀以禮指出，對沖仍為最有效管理商品價格風險方法。國泰財務總裁沈碧嘉則稱，低油價時期一般會錄得虧損，高油價反之亦然，形容間中錄得虧損情況實屬正常。

 

　　林紹波亦提到，過去兩年積極在內地招聘乘務員等職位，料內地員工至年底達約4000人，將令服務更多元化。賀以禮則稱，國泰現時並非停止招聘，而是招募步伐回調至歷史正常及穩定水平。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09992

泡泡瑪特

277.000

異動股

00165

中國光大控股

9.200

異動股

01931

華檢醫療

7.960

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,239.28
    +127.54 (+0.289%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,345.76
    +46.57 (+0.739%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,154.63
    +238.08 (+1.138%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.625
變動率︰+8.020%
較港股︰-4.40%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升574.299
變動率︰+2.307%
較港股︰+1.02%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.522
變動率︰-1.437%
較港股︰-0.18%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌36.535
變動率︰-2.273%
較港股︰+0.15%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升44.900
變動率︰+2.887%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升120.289
變動率︰+2.776%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升23.378
變動率︰+2.087%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.885
變動率︰+1.892%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升153.005
變動率︰+20.476%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升7.452
變動率︰+10.727%
AAPL
蘋果
按盤價(USD)︰升214.660
變動率︰+5.786%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌163.785
變動率︰-6.038%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/08/2025 14:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/08/2025 14:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 277.000
  • 00165 中國光大控股
  • 9.200
  • 01931 華檢醫療
  • 7.960
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.700
  • 01211 比亞迪股份
  • 111.600
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 36.540
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 18.520
  • 目標︰$22.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.760
  • 目標︰$0.95
  • 01972 太古地產
  • 20.600
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.700
  • 00700 騰訊控股
  • 568.500
  • 00001 長和
  • 50.100
  • 00005 滙豐控股
  • 97.000
  • 00388 香港交易所
  • 428.400
報章貼士
  • 00005 滙豐控股
  • 97.000
  • 目標︰$103.00
  • 01368 特步國際
  • 5.770
  • 目標︰$7.00
  • 00182 協合新能源
  • 0.415
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/08/2025 17:25  《盤後部署》港股連升三日惟成交逐日縮窄，比電強勢破位未升完

06/08/2025 18:31  國泰航空(00293)冀全年業績穩健，惟取決於貿戰及油價

06/08/2025 12:11  國泰中期客運收益升14%，香港快運轉蝕5.24億元

06/08/2025 19:29  【新股上市】傳愛奇藝尋求在香港第二上市，籌逾23億元

06/08/2025 19:06  騰訊減持眾安在綫及中金公司持股，共套現逾1.7億元

06/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒８５億元，買騰訊沽小米

06/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】高盛升騰訊目標近一成，多行大升心動公司目標

06/08/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，六及九個月拆息均升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

大酒店中期虧損收窄至2.9億元，不派息新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰中期多賺1%快運轉蝕，績後跌一成，林紹波冀全年業績穩健新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 團體客遊韓免簽，淘寶大會員體系上線，滬指逾三年高新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

6月15日起 告票電子化：提防假冒 小心騙徙！真電子告票短訊發送人必定為「#HKPF-eTT」
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

【賣咩最賺錢？】母嬰用品網店實戰指南：3大策略+盈利公式
人氣文章

Foodie What’s On

唯港薈Hotel ICON「日本蜜香果語」甜品拼盤下午茶每位$258起︰無限品嘗北海道牛乳蜜瓜新地+免費升級無酒精雞尾酒
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情路不順遇上渣男！是命中註定的不幸，還是自己眼光出了問題？
人氣文章

Fashion

夏季海灘泳裝穿搭指南：泳衣外穿、疊搭透膚上衣，一同享受海邊渡假風情！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

以步行當作運動？研究：餐後散步10分鐘減慢性便秘！高血壓、糖尿病患者也要多走路
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康丨周星馳御用配角林子聰曾暴瘦引健康隱憂，復肥現身爆被騙失200萬粉絲
人氣文章
明星健康｜馬賽談昔日艷照風波引發抑鬱，靠禪修走出陰霾新文章
人氣文章
北上睇牙｜內地老翁一次過剝牙及種牙，離開診所數十分鐘吐血身亡
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2025 02:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/08/2025
大酒店中期虧損收窄至2.9億元，不派息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅戰 | 特朗普稱美中貿易協議接近達成，若成事年底前與習近...

06/08/2025 04:50

關稅戰

一場政治鬧劇——民主黨議員集體外逃

05/08/2025 15:06

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處