開市Go | 美儲減息預期增，美對晶片徵貴稅，蘋果免捱印度關稅

07/08/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數全線收高，科技股顯著領升，蘋果股價大升逾5%，帶動大市氣氛轉強。投資者正評估新一輪企業季績，同時關注特朗普政府針對貿易夥伴的新一輪關稅政策。道指收市升81.38點，或0.19%，報44193.12點；標普500指數升45.87點，或0.73%，報6345.06點；納指升252.87點，或1.21%，報21169.42點。中國金龍指數升69點。日經期貨截至上午7時49分上升110點。

 

2、美國明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利表示，近期數據顯示經濟放緩，失業與工資增長降溫，勞動力市場熱度快速消退。他重申若無重大經濟反轉，美聯儲今年兩次減息的路徑合理。

 

3、美國總統特朗普宣布，美國將對所有進口晶片徵收100%關稅，除非晶片廠商在美國設廠才能免稅。

 

4、特朗普簽署行政命令，對印度商品加徵25%額外關稅，總稅率達50%，理由是印度進口俄羅斯石油。另外，印度總理莫迪將於8月31日至9月1日訪華，出席上合組織峰會。

 

5、據《紐約時報》，特朗普計劃下周與俄羅斯總統普京會面，並籌劃與普京及烏克蘭總統澤連斯基舉行三方會談。另外，據報普京與美國中東特使威特科夫會談3小時，俄方表示會談具建設性，普京希望與特朗普會面。

 

6、美國白宮宣布，蘋果將再投資1000億美元於美國本土製造，使總投資規模增至6000億美元，推動「美國製造計劃」，重點遷回供應鏈和關鍵零部件生產。另外，蘋果在很大程度上不會受到美國針對印度加徵關稅的措施影響。蘋果股價單日大漲5.1%。

 

7、馬斯克宣布密集測試升級版全自動駕駛(FSD)模型，參數規模擴大10倍，視頻壓縮技術大幅改進，預計9月底向公眾推送，特斯拉股價攀升超3%。

 

8、理想汽車(02015)、中國汽研、東風柳汽聯合倡議行業自律，恪守誠信與商業道德，杜絕不當競爭，聚焦核心技術創新與安全性能提升，共建以安全、技術和誠信為基石的汽車產業生態。

 

9、評級機構穆迪表示，香港8月1日實施《穩定幣條例》，全面監管錨定法定貨幣的穩定幣，有助增強市場信心，並對合規銀行和證券公司有正面信用影響。

 

10、港元滙價觸及7.85弱方兌換保證，金管局亞洲時段入市買入約84.38億港元，沽出美元，本港銀行體系總結餘將於周五（8日）降至640.62億港元。

 

11、銀諾醫藥(02591)今日至下周二（12日）招股，計劃全球發售3655.64萬股，當中約10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價18.68元，每手200股，入場費3773.68元，預期於年8月15日(星期五)掛牌。聯席保薦人為中信証券及中金。

 

開市Go | 美儲減息預期增，美對晶片徵貴稅，蘋果免捱印度關稅

 



 



 

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

