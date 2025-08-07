航空股｜國泰績後未止跌，業績如何解讀？
07/08/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/7ZiFqKj2n-g
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
07/08/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/7ZiFqKj2n-g
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
更多財經熱話
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
延伸閱讀
07/08/2025 12:45 《午市前瞻》關稅難撼恒指聚焦息口走勢，蘋概股波動大應及時止賺
07/08/2025 12:11 恒指借內地出口數據企穩兩萬五，半日升130點報25041
07/08/2025 12:00 《異動股》新世界現升約15%，傳鄭氏家族與黑石正作私有化談判
07/08/2025 11:38 新世界及潤地傳以低溢價補地價北都地皮，整體金額料逾20億元
07/08/2025 12:23 九置(01997)中期虧損擴至24.06億元，派息66仙
07/08/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒８５億元，買騰訊沽小米
07/08/2025 09:02 【大行炒Ｄ乜】高盛上調內銀目標價，眾大行點評小米
07/08/2025 11:38 《財資快訊》美電升報７﹒８４９１，兩個月拆息較上日升１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2025 15:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2025 15:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2025 15:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/08/2025 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話07/08/2025
新世界及潤地傳以低溢價補地價北都地皮，整體金額料逾20億元
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N