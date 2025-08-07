  • 會員
新世界 | 新世界飆約15%，傳鄭氏家族與黑石正作私有化談判

07/08/2025

　　

 

《異動股》新世界現升約15%，傳鄭氏家族與黑石正作私有化談判

 

　　新世界(00017)現價升14.4%，報7.41元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅14.5%。該股成交約5712萬股，涉資4.1億元。

 

　　《彭博》報道指，據Octus報道新世界集團及其控股鄭氏家族一直與黑石集團就潛在融資交易進行談判，交易可能包括優先股或普通股，最終可能由鄭氏家族和黑石集團聯合提出私有化要約。報道指，新世界集團未立即置評，黑石集團拒絕置評。

 

　　另外，本地傳媒報道指新世界與華潤置地（01109）正與港府就北部都會區的地皮補地價價格進行最後談判，擬議價格低於近期周邊地皮價格。據知情人士透露，位於元朗南部的兩個地點的地價在每平方呎1500元至16000元之間，惟具體金額未有透露，但估計總額超過20億元。

 

傳鄭氏家族與黑石就潛在融資交易進行談判，擬私有化新世界

　

　　外電報道，新世界(00017)及其控股鄭氏家族一直在與黑石集團就潛在融資交易進行談判，該交易可能包括優先股或普通股，並可能最終由鄭氏家族和黑石集團聯合提出私有化要約。

 

　　新世界及其控股家族正在就一項高達25億美元(約195億港元)的潛在融資交易進行談判，隨後陷入困境的香港建築商新世界發展的股票和美元債券創下數月來最大漲幅。

 

　　《經濟通通訊社》就有關傳聞向新世界方面查詢，暫未有回應。黑石集團則拒絕置評。

 

即時重點新聞

07/08/2025 12:45  《午市前瞻》關稅難撼恒指聚焦息口走勢，蘋概股波動大應及時止賺

07/08/2025 12:11  恒指借內地出口數據企穩兩萬五，半日升130點報25041

07/08/2025 12:00  《異動股》新世界現升約15%，傳鄭氏家族與黑石正作私有化談判

07/08/2025 11:38  新世界及潤地傳以低溢價補地價北都地皮，整體金額料逾20億元

07/08/2025 12:23  九置(01997)中期虧損擴至24.06億元，派息66仙

07/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒８５億元，買騰訊沽小米

07/08/2025 09:02  【大行炒Ｄ乜】高盛上調內銀目標價，眾大行點評小米

07/08/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８４９１，兩個月拆息較上日升１０基點

