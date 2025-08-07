  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 關稅難撼恒指聚焦息口走勢 蘋概股波動大應及時止賺

07/08/2025

　　內地上月出口數據理想，恒生指數半日報25041，升130點或0.5%，主板成交近1418億元。北水買賣爭持，淨流入16億元。恒生中國企業指數報8965，升32點或0.4%。恒生科技指數報5562，升30點或0.5%。

 

港股 | 午市前瞻 | 關稅難撼恒指聚焦息口走勢 蘋概股波動大應及時止賺

（互聯網圖片）

 

麥嘉嘉：若恒指突破25000點則有望回補上周裂口

 

　　恒指早盤上試兩萬五關，永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，從技術分析上看，港股處於一個待變的階段。若恒指能夠企穩廿天線（24924點），並突破25000點，短期有望回補6月31日的裂口低開的頂部（25176點），並嘗試挑戰25500點的阻力位。但前提是恒指需守穩上升通道的底部24400點。

 

　　近期特朗普關稅大棒火力全開，將對晶片、藥品領域徵收天價關稅，談及屆時相關關稅政策落地對港股的影響，麥嘉嘉表示，市場對特朗普的關稅消息已經有部分免疫力，晶片和藥品關稅已發酵許久，相信市場已作出充分預期，未必會給市場帶來太大波動。市場更關注息率走勢，美聯儲人事變動，資金流向及企業業績。她指出，根據CME美聯儲觀察數據，9月降息25個基點的機率高達93%。

 

蘋果新機發布刺激作用削弱，應以超短線操作為主


　
　　蘋概股近期利好消息不斷，隔晚美國白宮宣布，蘋果將再投資1000億美元於美國本土製造，使總投資規模增至6000億美元，推動「美國製造計劃」，重點遷回供應鏈和關鍵零部件生產。白宮聲明指出，這筆最新投資是為應對總統特朗普加徵關稅的政策威脅。市場視此舉為爭取關稅豁免及分散全球供應鏈風險的重要措施。　

 

　　另外，市傳蘋果將於9月9日舉行年度新品發表會，屆時將發表iPhone 17全系列新品。iPhone 17系列預計9月12日開放預購，9月19日正式開賣。麥嘉嘉表示，近幾日已觀察到資金搶先布局蘋果新機發布，舜宇(02382)、比電(00285)等蘋概股都累計一定漲幅。她建議若有想高追的投資者應以超短線操作為主，及時止賺，獲利水平不要太寬，設定在漲幅的5%為佳。她提醒道，蘋概股今日的波動性很大，早盤曾試過淨流出，亦試過淨流入，反映散戶取態謹慎，沒有一邊倒地入場。

 

　　對於想做超短線操作的投資者，麥嘉嘉建議考慮高偉電子(01415)，是蘋果精密零件和模組的供應商。今天曾高見30.8元，但其後漲幅收窄，建議投資者不要太急著入場，可等股價回落至約28.9元再進行短線操作，目標價33元。

 

　　麥嘉嘉強調，蘋果新機發布對蘋概股的刺激作用較以往已大大削弱。以往蘋果新機發布前夕，蘋概股會明顯持續一段時間走強，並成為市場的重要投資主題，但現在蘋果受其他手機廠商的衝擊，例如華為等，一旦蘋果的新品發布或預售情況不如預期反而會出現調整，因此現時部署蘋果新機發布以靈活操作為主。

 

港股 | 午市前瞻 | 關稅難撼恒指聚焦息口走勢 蘋概股波動大應及時止賺

高偉電子股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 關稅難撼恒指聚焦息口走勢 蘋概股波動大應及時止賺

比電股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 關稅難撼恒指聚焦息口走勢 蘋概股波動大應及時止賺

舜宇光學股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

