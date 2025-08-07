國泰中期盈利微升卻豪買14架波音飛機，大行紛降目標股價連日急挫未宜沾手？

國泰航空(00293)昨日(6日)中午公布業績，中期盈利按年升約1%至36.51億元，每股派息20仙，按年持平，旗下香港快運按年轉蝕逾5億元，集團又宣布斥資632億元購買14架波音777-9型飛機，股價昨日午後急跌近一成，而隨著多間大行下調其目標價，今早(7日)最多再跌逾4%。績前國泰股價於高位徘徊，儘管近兩日已調整逾一成，看來仍未到吸納時候。

中期純利按年升1%派息20仙 香港快運轉蝕5.24億元

國泰航空截至2025年6月30日止中期股東應佔溢利36.51億元，按年上升1.1%，每股基本盈利56.7仙，派發第一次中期息每股20仙，按年持平。期內沒有優先股股東應佔盈利。收益總額543.09億元，按年升9.5%，其中客運收益342.08億元，按年增加14%，平均每日載客增加27.8%，惟收益率下跌12.3%至60.4仙；貨運收益111.41億元，增加2.2%，收益率亦跌3.4%至2.59元。期內燃油成本總額144.36億元，按年增加1.5%，雖平均飛機燃油價格下降14.3%，但因耗油量增加19%而遭抵銷。燃油對沖錄虧損2.18億元，去年同期則錄盈利6100萬元。在計及對沖虧損後，燃油成本淨額按年增加3.5%至146.54億元。



其全資擁有的低成本航空公司香港快運轉盈為虧，虧損5.24億元，去年同期則錄溢利6600萬元。公司稱，主要是由於旅客受地震傳聞影響，暫時避免前往日本等傳統熱門目的地，以及新增的航線需時才發展成熟。其中，香港快運收益按年相若；平均每日運載乘客升33.5%；收益率下跌21.6%至43.2仙。其他附屬公司及聯屬公司方面，華民航空溢利4.74億元，按年跌3%；來自聯屬公司的業績(延遲3個月確認)按年有所改善，主要是由於國航(00753)(滬:601111)加強收益管理及成本控制，以及國貨航擴展業務。

斥632億購14架波音777-9型飛機 可額外購最多7架

另外，國泰公布，公司全資附屬公司與波音公司訂立一份補充協議，根據該協議，全資附屬公司行使飛機購買協議項下的購買權，購買14架波音777-9型飛機；及取得向波音公司購買額外最多7架波音777-9型飛機的權利。交易已獲太古公司及國航批准，兩者合共持有公司超過50%的投票權。這是12年來國泰與波音公司的首筆交易。

國泰表示，飛機的基本價格約為81億美元(折合約為632億元)，惟製造商就飛機給予大幅價格優惠，因此飛機的實際代價較上述的飛機基本價格為低。交易的全部或部分資金擬通過商業銀行貸款、融資租賃、售後回租安排或由公司業務營運產生的現金提供。國泰預期飛機於2034年或之前付運，並預期新飛機將透過更高燃油效益有助於實現可持續發展承諾、以營運成本效益來保障價值，同時以高水準的舒適度及安全度為乘客帶來愉快的體驗。

賀以禮：快運繼續面臨短期挑戰 長遠料錄盈利



國泰主席賀以禮在業績報告中指，顧客出遊需求仍然殷切，將繼續增加航班及航點，並會推出更多升級體驗。貨運方面，公司將繼續保持警惕並靈活應對，同時將持續提升特殊貨運方案、數碼功能及可持續發展的領導地位。他亦承認，香港快運繼續面臨短期挑戰，前往日本的機票預訂有所回升，但尚未回復至正常水平，快運已迅速擴展其航線網絡，新增的航點需時才發展成熟，顧客對此的初期反應熱烈，長遠預期快運將會帶來盈利。



國泰顧客及商務總裁劉凱詩指，隨國泰今夏增加北美、歐洲、南太平洋等地長途客運運力，票價自然有下調空間，但情況為預期之內，不影響增加運力計劃。另一方面，由於收益率較低的長途航班有所增加，以及過境旅客比例增加，導致客運收益率下降。不過，商務艙入座率發展正面，加上載客量亦不斷提升，冀收益率會有所提升。預期下半年整體客運需求趨勢保持不俗，惟貨運仍面對很多不明朗因素，公司將保持航班彈性，以滿足地區需求及應對地緣挑戰。

國泰行政總裁林紹波表示，購買波音飛機可維持兩者良好夥伴關係。對於波音飛機近期的飛行安全問題，國泰營運及航空服務總裁麥皓雲指，現時可見波音領導層重新聚焦引擎製造問題且相關測試錄得良好進度。公司有信心會於2027年收到777-9飛機，並擴張機隊。被問及下半年營運狀況，林紹波指，仍取決於貿易戰發展及油價等不確定因素，下半年將會集中做好自身營運，冀公司連續3年全年業績穩健。

大和：下半年盈利前景較差兼資本開支增加 降目標價至9.5元

大和發表研報指，國泰上半年純利符合預期，但派息率較去年同期下降。香港快運上半年錄得虧損5.24億元，反映日本航線需求疲弱及新航線仍處於起步階段。國泰管理層預計，下半年客運收益率將持續正常化，包括機票價格及長途航線和過境旅客比例上升。貨運業務方面，管理層指出年初至今貨運需求穩健，並積極在全球網絡重新分配運力。大和則認為，國泰下半年盈利前景較差，加上承諾資本開支增加，包括購買14架波音777-9型飛機。目前股價相當於2025年預測市帳率1.2倍，估值仍有下調空間。為反映上半年客運收益率下跌，雖部分獲貨運業務所抵銷，下調國泰2025年每股盈利預測1%，目標價由10.5元下調9.5%至9.5元，評級由「持有」降至「遜於大市」。

摩通稱，國泰上半年業績未達市場預期，主要原因為上半年乘客收益率按年下降12%，加上營運成本上升及競爭壓力，與新加坡航空情況類似，反映亞洲高端全服務航空公司面臨的挑戰。儘管國泰航空上半年營運現金流強勁，其負債比率幾乎未變，派息略有減少，但考慮到其相關發展，下調2025至2027財年預測，較市場共識低5%至8%，並將評級從「中性」降至「減持」，目標價從8.1元微升至8.2元。

滙豐研究：下調未來3年經常性利潤預測 目標價降至8.9元



滙豐研究認為，國泰客運收益率受長途航線增加及轉機旅客比例上升影響而下跌。貨運方面，雖然上半年表現良好，但下半年前景受貿易緊張局勢等因素影響而轉差。該行下調國泰2025至27年經常性利潤預測9%至12%，主要由於較低的收益率及營運成本上升，包括對老舊機隊較高的維修成本及供應鏈挑戰持續看法審慎。預計國泰下半年EBIT按年下跌28%，或按半年下跌11%至53億元。國泰目前估值較歷史平均高出2個標準差，而新加坡航空則為高出1.7個標準差，前者估值偏高，將國泰目標價由9.4元下調5.3%至8.9元，評級由「持有」降至「減持」。



瑞銀指，國泰上半年純利低於該行預期，主要由於客運收益率較預期錄得更顯著下跌，同樣遜於預期，主因乘客組合有所改變。另管理層表示，由於美國關稅政策仍在變動中，下半年貨運需求不明朗，但公司有能力調整其貨機網絡。該行將國泰2025至27年盈利預測下調6%至15%，以反映較低的客運收益率假設。上半年客運收益率的正常化較預期更為明顯，但料下半年機票價格趨勢開始穩定，因供應增長放緩。基於調低預測市帳率，由1.4倍降至1.3倍，調低其目標價5.4%，由12.9元降至12.2元，維持「買入」評級。不過，預期國泰於2025至27年仍可實現16%的股本回報率，遠高於2010至19年平均中等單位數回報率水平。

林家亨：油價回升下半年盈利難大增 宜回至近10元才考慮

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指國泰中期盈利雖有輕微增加，但客運收益少了12%，開支則多了10%，相信未來半年其營運形態不會很好，因近一兩個月油價又回升，不再是50幾至60美元；上半年油價仍處低位時，其盈利也只微增，隨著油價回升，下半年盈利也不會有太大增幅，短期股價料仍會向下，很大機會回至10元水平，若想買入暫宜忍忍手，接近10元才考慮。

林家亨又指，雖然國泰股價已跌穿保歷加通道底線，但是否撈底首先要看基本因素，不能只看技術因素；當業績、破產或財困等重要消息發布，股價一定受此等基本因素影響，不應因技術因素貿然沾手，應等多兩三日，待其成交金額縮至平時日均水平附近才再吼。相信國泰現價未完全反映業績因素，因見其今日成交除了昨日外，預計仍是差不多過去多月最高。

國泰半日跌2.86%收報10.54元，連跌兩日，累計跌幅12.24%，成交2.92億元。三大中資航空股卻齊造好，國航升0.95%報5.31元，南航(01055)升1.64%報3.71元，東航(00670)升3.52%報2.94元。

