【新世界】新世界私有化霧裏看花 專家料變數甚大亦無助解決困局

今日早盤期間，外電報道稱，新世界(00017)及其控股鄭氏家族一直在與黑石集團就潛在融資交易進行談判，該交易可能包括優先股或普通股，並可能最終由鄭氏家族和黑石集團聯合提出私有化要約。受消息刺激，股價曾飆兩成，高見7.8元。

（官方圖片）

惟收盤前，新世界澄清，尚未有任何人士（包括公司控股股東及黑石集團）就收購公司股份的要約與公司接觸。股價升幅小幅收窄至10.2%，收報7.14元。

溫鋼城：新世界急需資金私有化可能性高，可能達至每股10元

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，新世界及其控股鄭氏家族與黑石集團的私有化可能性較高，就市場環境來看急需資金周轉。他表示，最後私有化能否成功取決於雙方之間的交談合作。





溫鋼城表示若私有化交易最終成事，新世界股價有望升約20%，目標價或上看每股10元水準，相當於股價淨值比約1.5倍，利潤走勢期和樓價表現會影響私有化作價。他表示投資者現在購入的話風險較高，黑石集團若與新世界的融資交易失敗，最後會造成更大的的損失。





溫鋼城表示買方在作出收購決定前，已全面評估新世界的債務狀況，並將相關財務風險納入考量。買家會跟進債務問題，那麼新世界的債務問題就能解決。

聶振邦：從成本效益來看，黑石聯合提私有化的可能性較低

博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦表示，從成本效益來說，黑石聯合鄭氏企業提私有化的可能性不大，但從金額上來看，黑石有條件完成私有化。他進而指出，黑石和鄭氏家族要完成對新世界的私有化，至少要獲得九成股權才能順利完成，這是最安全的做法。按照目前新世界市值192億元，鄭氏企業持股45%，假設黑石集團本身持有接近5%但未達5%的股權，那麼他們還需要從市場收購40%以上的股權。從收購金額來說，黑石有能力負擔，但考慮到新世界債台高築，帶給黑石的利潤貢獻較低，因此黑石考慮帶頭提私有化的可能性較低。聶振邦更坦言，黑石聯合鄭氏企業提私有化對解決新世界的債務問題沒有任何幫助。

另外，若黑石和鄭氏企業不是通過收購九成以上股權完成私有化，就需要召開股東大會，由公眾股東進行表決，達到贊成票不少於75%，反對票不多於10%的情況才能完成私有化，但由此產生的變數就比較大。

對於私有化的作價，聶振邦認為，預期每股作價不低於10元。他表示，留意到截至去年12月底，每股資產淨值約54元，即使私有化作價為10元，仍大幅低於每股資產淨值。

聶振邦表示，若按照預估的作價來算，未持貨的投資者還可以追入，但需警惕未來消息落空，股價可能打回原形，預期跌至約6元左右。

新世界股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍、羅嘉儀

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票