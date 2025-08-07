  • 會員
九置：零售市道下半年未見突破性改善，「暫時睇唔到」併購新機會

07/08/2025

　　九置(01997)公布，截至2025年6月30日止中期股東應佔集團虧損24.06億元，而去年同期錄虧損10.52億元；每股基本虧損79仙，派中期息66仙，按年升3.13%。

 

九置：零售市道下半年未見突破性改善，「暫時睇唔到」併購新機會

（柳英傑攝）

 

　　期內收入64.07億元，按年跌1.45%。

 

　　九龍倉置業地產主席兼常務董事吳天海在業績會上表示，下半年香港經濟、零售市道，以及餐飲業仍存有挑戰，雖然第二季有正面信息提振市道，惟利好的效應能不能夠持續才是關鍵，加上零售行業租戶大部分持觀望態度，未有加大投資力度的情況出現，所以下半年仍認為不會有「突破性發展」。

 

　　吳天海表示，集團上半年減債工作順利，加上利息回落令集團利息開支減少填補生意轉弱的空缺，從而可以增加派息，未來集團將持續投放資金於現有物業增加競爭力。至於併購等新機會，他直言「暫時睇唔到但會密切留意」。

 

　　他又指，集團上半年租金分成減少，令整體租金收入減少，整體情況仍然是「膠著」狀態，希望下半年不會再跌下去，但認為租金仍有下行壓力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

