永利澳門(1128)次季經調整物業EBITDAR跌近10%

永利澳門(01128)控股股東Wynn Resorts公布截至2025年年6月30日止第二季，澳門業務總計經調整後的物業EBITDAR約2.54億(美元．下同)，按年跌9.5%；當中當中永利皇宮及永利澳門季度經調整後的物業EBITDAR分別約1.57億元及9651萬元，按年跌14.8%及按年升0.6%。

期內，澳門業務總計經營收益為8.84億元，按年跌0.2%；永利皇宮及永利澳門的經營收益分別為5.4億元及3.44億元，按年跌1.5%及按年升1.9%。當中永利皇宮及永利澳門中場業務的賭枱贏額百分比為22.3%及為17.4%，分別按年跌1.3個百分點及0.1個百分點；而貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.86%及3.41%，分別按年跌1.24個百分點及按年升1.22個百分點。

Wynn Resorts行政總裁潘國宏表示，公司第二季業績反映出業務的持續強勁表現，而拉斯維加斯的經調整後的物業EBITDAR更創下第二季新高。儘管澳門業績受到貴賓贏率的負面影響，但公司仍取得穩健市場份額及可觀的自由現金流，支持於澳門物業的持續投資及公司的股息計劃。

另外，截至2025年年6月30日止六個月公司錄得澳門業務總計經調整後的物業EBITDAR5.06億元，按年跌18.4%；當中當中永利皇宮及永利澳門經調整後的物業EBITDAR分別為3.19億元及1.87億元，按年跌17.5%及19.9%。期內，澳門業務總計經營收益為5.06億元，按年跌18.4%；永利皇宮及永利澳門的經營收益分別為3.19億元及1.87億元，按年跌17.5%及19.9%。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票