開市Go | 美俄將會晤，美允H20對華出口，北京購房限購鬆綁

要聞盤點

1、美股三大指數周五（8日）全線收高，納指再創歷史新高。市場表現受多重因素推動。蘋果(US.AAPL)股價本周累計飆升逾13%，成為推動標普500科技板塊及納指強勁表現的核心動力。道指收市升206.97點，或0.47%，報44175.61點；標普500指數升49.45點，或0.78%，報6389.45點；納指盤中高見21464.53點，創下歷史新高，收市升207.32點，或0.98%，報21450.02點。中國金龍指數跌20點。日經期貨截至上午7時59分上升15點。

2、當地時間8月8日，美國總統特朗普在其社交平台「真實社交」上發文稱，將於8月15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普京舉行會晤，更多細節將隨後公布。

3、美聯儲理事鮑曼表示，支持美聯儲在9月會議上開始降息，今年共降息三次，稱疲弱的勞動市場數據進一步強化了她的立場。

4、中國7月CPI同比增長0%，符合預期-0.1%，前值為0.10%；CPI環比上漲0.4%，漲幅高於季節性水平0.1個百分點，主要受服務和工業消費品價格上漲帶動。PPI方面，7月同比-3.6%，與前值一致，環比下降0.2%，降幅較上月收窄0.2個百分點，為3月以來首次收窄。

5、據報道，美國商務部開始向英偉達發放出口許可證，允許向中國出口H20芯片。這款芯片專為中國市場設計，以遵守拜登政府時期的AI芯片出口管制。英偉達首席執行官黃仁勳於8月6日與特朗普會面後，兩天內商務部開始發放許可證。當前尚不清楚許可證的具體數量、允許出口的公司以及出口金額。

6、據央媒玉淵譚天報道，美國眾議員比爾．福斯特於今年5月提出法案，要求美國芯片企業在受出口管制的芯片中加入「後門」，以實現「追蹤定位」與「遠程關閉」。福斯特強調，相關技術已成熟，且可通過硬件與軟件「後門」實現。

7、據《彭博》引述知情人士報道，中國金融管理部門要求內地金融機構與智庫減少發布有關穩定幣的研究報告或舉辦相關會議，以遏制關於此類資產日益增多的投機行為。

8、據《中國基金報》，私募巨頭景林資產旗下的香港子公司向美國證券交易委員會(SEC)提交了2025年二季度美股持倉數據。截至6月30日，景林香港公司持有28只美股，總市值為28.74億美元，較一季度末減少約11%。臉書母公司Meta仍為其第一大重倉股，二季度新買進英偉達、亞朵、華住集團，加倉滿幫集團、奇富科技及Alphabet；但清倉蘋果及多家醫藥巨頭，減持網易、台積電及禾賽科技等。

9、天岳先進(02631)於今日至8月14日期間公開招股發行Ｈ股，擬全球發售4774.57萬股，當中香港公開發售238.73萬股，國際發售股份4535.84萬股，每股最高發售價為42.8元，發售價將參考定價日或之前最後一個交易日A股在上海證券交易所的收市價釐定，每手100股，入場費4323.17元。公司將於8月19日(星期二)在港交所掛牌買賣。上市聯席保薦人為中金公司及中信証券。

