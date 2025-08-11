盤前攻略 | 美股彈升ADR贏港股 港股短線利好但仍有待爆邊

上周有傳美國對多國加徵關稅，可能會令進口金條面臨高達39%關稅，刺激金價急升，紐約期金一度高見3534美元創歷史新高，隨後白宮澄清指金條將不會被徵關稅，金價回吐至約3450美元水平。資金回流股市，上周五美股三大指數齊升，道指升206點報44175，納指升207點報21450，標普升49點報6389。

（互聯網圖片）

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.50%報120.36美元，拼多多升0.06%報114.26美元，京東跌0.82%報31.49美元，網易跌1.76%報128.62美元，理想升0.57%報24.79美元，小鵬升2.96%報20.20美元，蔚來升3.42%報4.84美元，富途升2.77%報160.92美元，萬國數據跌2.41%報36.37美元，金山雲跌4.44%報13.55美元。

夜期升，上周五主要ADR跑贏港股

上周五恒指夜期升103點報24937。主要ADR較港股造價收高；騰訊(00700)ADR較港股高0.29%，折合562.6港元；美團(03690)ADR較港高0.45%，折合121.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.46%，折合73.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.85%，折合100.0港元；小米(01810)ADR較港股高0.13%，折合51.3港元。

內房利好黑期升過百點，牛熊部署正摸索後市

內地樓市再有鬆綁政策，北京宣布自上周六起符合條件的家庭在五環外購買商品住房不限套數，五環內政策維持不變；另外五環內外二套房首付比例統一降至30%，二套房公積金貸款最高額度由60萬元人民幣，提高至100萬元。內地樓市久違地出現利好信號，一改早前市場對政治局會議未提及樓市的憂慮。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現升140報24959，恒指料跟隨高開過百點。

但回望恒指走勢，上周五跌逾200點再次未能守穩20天線，令恒指後市又變得撲朔迷離，幸而上周五大市成交額維持按日縮窄，整體沽壓不算大，料本日內先行觀望反彈動力。參考恒指牛熊證街貨分布，整體牛熊證街貨變化不算太大，其中較值得留意為熊證街貨較貼價區域街貨量上升，反映上周跌市吸引一定資金押注下跌；同時牛證區域方面，最重貨區24300至24399淨增104張對應期指張數街貨至1244張，相關位置即約50天線附近，反映牛友普遍認為短線仍有較大會為上落市，故將部署押注在短線恒指最大支持附近。

【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票