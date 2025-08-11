《魚缸博客》香港寬頻楊主光唔接受要約，因為中移動出手太低？

中移動香港早前出手，向香港寬頻(01310)提出收購要約，每股作價5蚊多小小，呢個價算高定算低？博客認為中移動想趁個市仲低水，打算用一個平價錢去買起香港寬頻，但呢件事個如意算盤有點難打響。

而香港寬頻行政總裁及執行董事楊主光致函股東表示，重申「不接受當前的要約價屬公平合理」，即中移動香港對香港寬頻提出每股5.075元收購價。佢就話如果股息政策保持不變，他將繼續持有自己的股份。

香港寬頻雖然係科技公司，但計算佢個EV/EBITDA，依然要考慮埋固定實際資產去估計，因為佢有寬頻網絡鋪線，同埋市場實際佔有率同客戶合約，如果真係要用返類比，應該用返香港電訊作類比，收購要約價大概都係10蚊左近，絕對唔會係五蚊呢種價。

不過，詳細仲要睇班小股東等唔等錢使，如果佢地都覺得要約價太低，徹底收購要約都唔成事，目前中移動計及已收購及獲股東承諾接納要約之股份，都有四成幾股權，只要收購多8%就可以要約成功。

其實好多時間大股東都想趁市低去做全面收購或者私有化，貪佢成本低；不過今時今日呢刻，港股恒指上返二萬五囉，如果呢件事係兩年前做，可能真係成功都未定，但而家就好難講啦。

