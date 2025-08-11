  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

《魚缸博客》香港寬頻楊主光唔接受要約，因為中移動出手太低？

11/08/2025

 

香港寬頻楊主光唔接受要約，因為中移動出手太低？

 

　　中移動香港早前出手，向香港寬頻(01310)提出收購要約，每股作價5蚊多小小，呢個價算高定算低？博客認為中移動想趁個市仲低水，打算用一個平價錢去買起香港寬頻，但呢件事個如意算盤有點難打響。

 

　　而香港寬頻行政總裁及執行董事楊主光致函股東表示，重申「不接受當前的要約價屬公平合理」，即中移動香港對香港寬頻提出每股5.075元收購價。佢就話如果股息政策保持不變，他將繼續持有自己的股份。

 

　　香港寬頻雖然係科技公司，但計算佢個EV/EBITDA，依然要考慮埋固定實際資產去估計，因為佢有寬頻網絡鋪線，同埋市場實際佔有率同客戶合約，如果真係要用返類比，應該用返香港電訊作類比，收購要約價大概都係10蚊左近，絕對唔會係五蚊呢種價。

 

　　不過，詳細仲要睇班小股東等唔等錢使，如果佢地都覺得要約價太低，徹底收購要約都唔成事，目前中移動計及已收購及獲股東承諾接納要約之股份，都有四成幾股權，只要收購多8%就可以要約成功。

 

　　其實好多時間大股東都想趁市低去做全面收購或者私有化，貪佢成本低；不過今時今日呢刻，港股恒指上返二萬五囉，如果呢件事係兩年前做，可能真係成功都未定，但而家就好難講啦。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02531

廣聯科技控股

11.900

異動股

01597

納泉能源科技

3.260

異動股

00005

滙豐控股

99.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02531 廣聯科技控股
  • 11.900
  • 01597 納泉能源科技
  • 3.260
  • 00005 滙豐控股
  • 99.950
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 50.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 111.500
股份推介
  • 01478 丘鈦科技
  • 13.060
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.040
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 102.300
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 77.050
  • 目標︰$83.50
  • 01088 中國神華
  • 36.640
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.500
  • 00005 滙豐控股
  • 99.950
  • 00700 騰訊控股
  • 561.000
  • 00941 中國移動
  • 87.500
  • 00388 香港交易所
  • 430.600
報章貼士
  • 02368 鷹美
  • 4.030
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 12.000
  • 目標︰$12.50
  • 01415 高偉電子
  • 29.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/08/2025 16:47  《盤後部署》恒指悶局波幅不足二百點，潤飲盈警漸消化股價有力上

11/08/2025 16:46  康師傅控股中期純利升20.5%至22.7億人幣，不派息

11/08/2025 15:15  【騰訊預測】騰訊周三放榜，次季料多賺9%，關注AI貢獻及部署

11/08/2025 17:59  周大福(01929)委任星巴克中國前董事長為獨立非執董

11/08/2025 11:52  【關稅戰】英偉達再就官媒「芯片存後門」指控重申「沒有後門」

11/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８３４萬元，買小米沽小鵬汽車

11/08/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】大行普升中芯、華虹目標價，和黃醫藥績後被看淡

11/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，隔夜拆息微軟至０﹒１２％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美貿易休戰明屆滿，寧德一鋰礦停產，房企推保價盤新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

北京取消五環外住房限購，個別內房造好世茂卻插近兩成，可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美關稅有望撤除出口股飆升，北京購房漸鬆綁內房向上新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

如何成為美國最富有的1%？
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
人氣文章

財識兼收．止凡

2025年書展，財經著作絕跡
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

L'ÉCOLE 展覽《筆脈珍傳》：手稿上祖母綠與紅寶石，一場珠寶藝術的綺夢
人氣文章

港女講男．妮洛

「財色兼收」的愛情：物質面前，情感已變得不再重要？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

G-Dragon愛牌Pomellato入門級珠寶推薦！從金鏈到寶石戒指，配搭出GD街頭風格
健康好人生 Health Channel
人氣文章
選購優質初榨冷壓橄欖油的5大關鍵新文章
人氣文章
全面放鬆及伸展前臂 減低腕屈肌群勞損新文章
人氣文章
胃癌風險｜28歲女口臭5年，體檢發現胃癌前病變，必看8大高風險因素新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2025 21:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/08/2025
神州經脈 | 中美貿易休戰明屆滿，寧德一鋰礦停產，房企推保價盤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處