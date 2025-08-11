  • 會員
寧德時代江西鋰礦停產推動鋰價急升，天齊贛鋒獲美銀升目標齊爆上可否追入？

11/08/2025

　　據報寧德時代(03750)(深:300750)在江西省的梘下窩鋰礦因採礦許可證到期未續期已暫停生產，為期至少3個月。受此刺激，今早(11日)碳酸鋰期貨所有合約均觸及升停，其中主力合約開盤直接升停，升幅8%，報每噸81000元人民幣。市場預期供應收緊，天齊鋰業(09696)(深:002466)及贛鋒鋰業(01772)(深:002460)獲美銀證券大幅上調目標價，股價分別飆升15%及近20%，是否仍可追入？

 

寧德時代江西鋰礦停產推動鋰價急升，天齊贛鋒獲美銀升目標齊爆上仍可追入？

（截自贛鋒鋰業網頁）


傳寧德時代梘下窩鋰礦停產至少3個月　內媒：短期無復產計劃


　　據《彭博》引述知情人士稱，特斯拉供應商、電池生產巨頭寧德時代在江西省的梘下窩鋰礦已暫停生產，為期至少3個月，附近宜春的附屬煉油廠已收到有關通知，該鋰礦產量預計佔世界總產量的3%左右。《彭博》並無報道停產原因，但提到中國政府在多個產能過剩的行業推進「反內捲」，並加強對採礦作業的審查；對於一個兩年多來一直飽受供過於求困擾的行業來說，供應鏈中一個重要環節的產能暫停，對行業「將是一個利好」。內地碳酸鋰期貨價格上周飆升約9%，上周五(8日)成交價達到每噸7.5萬元人民幣。

 

　　內媒亦引述相關人士指，寧德時代梘下窩礦區採礦端將於周日(10日)晚上12點停產，自8月10日起，該礦場採礦端就不開展工作了，且短期內沒有復產計劃。報道指，暫停營運的原因是寧德時代未能延長8月9日到期的關鍵採礦許可證。寧德時代今日(11日)則在互動平台上回應指，公司正按相關規定盡快辦理採礦證延續申請，待獲得批覆後將盡早恢復生產，該事項對公司整體經營影響不大。

 

　　寧德時代梘下窩礦區的停產亦引發市場擔憂其他鋰礦是否受影響。據報宜春市自然資源局於7月7日發布通知，要求8家涉鋰礦山企業於9月30日前完成礦種變更儲量核實報告編製，但未涉及停產事項。而除寧德時代梘下窩礦區的採礦許可證到期外，其餘7座礦山的採礦許可證到期時間均在2027年之後。業內人士認為，在證件續期期間，礦山全數停產的概率較低。

 

美銀證券：供應減少兼旺季需求或令庫存下降　大升贛鋒天齊目標價

 

　　美銀證券發表報告指，寧德時代江西宜春鋰礦工廠因採礦許可證到期，自8月10日暫停生產。由於當地政府要求8個鋰礦工廠完成資源核查報告，如果檢查變得更加嚴格，部分供應或需要暫停。寧德時代的供應減少，加上旺季需求，或導致每月5000至1萬噸碳酸鋰當量(LCE)去庫存，今年底的庫存或會下降至介乎約10萬至11萬噸的水平。該行將贛鋒鋰業H股評級由「跑輸大市」上調至「買入」，目標價由17元大幅升至35元，又將天齊鋰業H股評級由「跑輸大市」升至「買入」，目標價由21元大幅升至50元。


　　花旗指，預計供應中斷的情緒將在未來幾天推動鋰價升至每噸超過8萬元人民幣，隨後回落至7萬至8萬元人民幣的交易區間。財通證券稱，江西多個鋰礦或因礦證審批流程也面臨停產可能，或導致每月7000至8000噸碳酸鋰當量受到影響。瓷土礦轉鋰土礦對應稅率也將大幅提高成本，迭加9至11月傳統旺季供需更緊，多重因素推高碳酸鋰價格，建議關注鋰礦資源相關目標。

 

中信期貨：鋰價再漲空間有限　金源期貨：鋰價隨時面臨回撤風險


　　中信期貨分析師表示，梘下窩礦區及配套冶煉廠的碳酸鋰供應量約為1萬噸/月，約佔國內總產量的12.5%。在三季度碳酸鋰供需緊平衡的背景下，該礦區停產，或造成單月數千噸的供應缺口。不過，梘下窩礦區此次停產的影響小於上一次。2025年1月，該礦區停產後，碳酸鋰價格在75000至80000元人民幣/噸區間運行。從目前的供需情況來看，即使梘下窩礦區停產，碳酸鋰價格進一步上漲的空間也較為有限。

 

　　金源期貨稱，國內江西鋰礦是否停運仍未可知，鋰價隨時面臨回撤風險。基本面上延續偏空邏輯，新能源消費增速環比轉負，同比增速大幅回撤，未來仍有較強基數壓力，消費讀數預期走弱。而在高鋰價驅動下，供給維持強勢，庫存仍有較強累庫預期。


黃偉豪：需求不見高增長鋰價或再回落　贛鋒天齊累積升幅大不宜追入

 

寧德時代江西鋰礦停產推動鋰價急升，天齊贛鋒獲美銀升目標齊爆上可否追入？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，贛鋒及天齊升至現價不太建議追入，一來其近期升幅頗誇張，其中贛鋒6月初只約20元，現時已升至33元以上。當然它們股價上升首先是因鋰價上升，而現時寧德時代江西鋰礦暫時停產，鋰價有進一步抽升空間，始終那個鋰礦規模頗大，佔全球約3%產量，或多或少繼續有利鋰價表現，但這屬於偏向短期性供應影響因素，儘管其暫停生產看來是為了防止內捲，問題是實際基本面仍差。鋰價高低或多或少與新能源車需求有關，現時並非沒有需求，但增速沒以往那麼強，若純粹由供應端帶動鋰價上升，一旦其他地方供應增加或其獲批復產，鋰價可能再度回落，始終實際需求不見高增長。在有些不確定因素下，兩隻股份既已升了那麼多，現時才高追恐有風險，事實上贛鋒實際估值也已偏貴。若於低位買入則可繼續持有，但要定下止賺位，其中贛鋒裂口頂即今日低位30.6元為短期關鍵位，若沒跌穿暫可繼續持有，天齊也可以今日裂口頂44.26元止賺，若沒跌穿暫時問題不大。

 

　　贛鋒鋰業半日升19.7%收報33.66元，成交15.95億元。天齊鋰業升15.11%報47.22元，成交9.1億元。

 

寧德時代江西鋰礦停產推動鋰價急升，天齊贛鋒獲美銀升目標齊爆上仍可追入？

 

寧德時代江西鋰礦停產推動鋰價急升，天齊贛鋒獲美銀升目標齊爆上仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

