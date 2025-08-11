  • 會員
樓市 | 永倫集團劈價近5成招標出售美國銀行中心全層

11/08/2025

樓市 | 永倫集團劈價近5成招標出售美國銀行中心全層

 

　　永倫集團持有的佐敦彌敦道315號及317至321號全幢，以及金鐘美國銀行中心13樓全層新近推出市場招標發售，其中美國銀行中心13樓全層意向價為約2.36億元。世邦魏理仕指出，物業將以招標形式出售，截止日期為2025年9月25日中午12時正。

 

　　其中，佐敦彌敦道315號及317-321號兩幢相連全幢物業，現樓的市場估值約8.18億元。物業位於九龍油尖旺黃金地段，兩幢相連物業總樓面面積逾11萬平方呎。多年前已就彌敦道317至321號進行收購，並曾於2022年申請強拍，當年估值約11.5億元，而永倫集團同年以8200萬元購入最後兩個地舖統一業權。至於彌敦道315號，則同於2022年由永倫集團以4.63億元向「麻雀館大王」石鑑輝家族購入。

 

　　至於美國銀行中心13樓全層，物業建築面積約1.388萬平方呎，以現狀形式部份連租約及部份交吉出售，意向價為約2.36億元，折合每平方呎約1.7萬元，稍低於該廈過往成交呎價範圍，呎價吸引。資料顯示，永倫集團2017年以4.65億元購入該物業，並於去年放售，當時市值約3.5億元。換言之，永倫最新放售價，較8年前購入價帳面低約2.29億元或近五成，亦較去年放售時市值低約1.14億元或33%。

 

撰文：經濟通採訪組

