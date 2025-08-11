  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

騰訊預測 | 騰訊周三放榜，次季料多賺9%，關注AI貢獻及部署

11/08/2025

騰訊預測 | 騰訊周三放榜，次季料多賺9%，關注AI貢獻及部署

 

　　騰訊(00700)將於本周三(13日)公布今年第二季及中期業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第二季收入預測1788.5億元(人民幣．下同)，按年升11%；經調整純利料錄624.3億元，按年升9%。

 

　　上半年收入估算則為3573億元，按年升11.4%；經調整純利1257億元，按年升17%。

 

遠離「內捲」，可看高一線

 

　　第二季遊戲及廣告收入增長均可能受制於基數效應，不過，市場仍關注AI如何推動業務效率。雖對加大AI策略性投入並損害利潤有所憂慮，但於期內，遊戲收入佔比近半的騰訊遠離其他電商平台「補貼戰」硝煙，因此，在科技股中，此份業績獲大行看高一線。

 

次季遊戲收入料升一成半，較上季24%增幅放緩

 

　　花旗預期騰訊第二季總收入按年增長11%至1789億元；非公認會計準則淨利潤按年增長4.9%至601億元，主要受惠於新遊戲貢獻及遞延收入的確認，抵銷部分季節性疲弱因素。

 

　　其中，網絡遊戲收入預計按年增長17%至568億元，可細分為國內遊戲收入按年增長18%至408億元；國際遊戲收入按年增長15%至160億元。廣告收入預計按年增長16.5%至348億元，主要受惠於視頻號及微信搜索收入持續增長。金融科技及企業服務收入預計按年增長6.6%至537億元人民幣，其中雲服務收入按年增長18%至127億元，金融科技收入按年增長3.5%至411億元。

 

廣告收入增長不足兩成，亦較上季放緩


　
　　高盛指出，中國互聯網巨企第二季業績迎來自2022年第二季以來首次按年下跌，主要受電商及本地生活服務業務拖累。若撇除電商交易平台，其餘互聯網企業盈利仍錄得11%增長。

 

　　其中，騰訊第二季收入料按年增長11%，經調整EBIT增長逾15%，主要受惠於遊戲及廣告業務表現穩健。另遊戲及營銷服務收入分別料升15%、17%。高盛確認騰訊正在鞏固在射擊遊戲中領導地位。另第二季廣告收入按年增幅或較首季放緩，但該行相信AI所推動的增長顯著，且會持續多年。受AI投資影響，預期短期收入及純利差距收窄。

 

受AI投資影響，預期短期收入、純利差距收窄

 

　　滙豐研究預測騰訊第二季收入、非國際財務報告準則營業利潤將分別按年增長11%、19%。其中，國內遊戲和海外遊戲收入料分別增長16%和15%，市場服務收入增長18%，金融科技及商業服務收入增長6%。該行指出，經典遊戲表現持續良好，《Delta Force》有潛力成為新的經典遊戲。

 

關於公司AI動態及宏觀展望

 

　　雖然短期業績因投資而波動，市場續看好AI可為騰訊帶來長遠且顯著效果，可憧憬騰訊或將介紹AI模型最新進展或更新，例如「混元」3D世界模型及「元寶」新功能。市場亦將關注廣告收入趨勢、小微店業務更新、人工智能收入貢獻、支付交易活動及「反內捲」下的宏觀經濟展望。不過，後市公司與美國相關風險仍存，繼年初被美國防部列黑名單後，上月底Sony則在美起訴騰訊新遊戲《荒野起源》抄襲其《地平線》系列。

 

　　回購方面，滙豐研究表示，騰訊在2025年計劃回購至少800億港元股份，今年至今已回購400億港元；2025年將派發410億港元股息。市場亦將關注公司回購指引。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02531

廣聯科技控股

11.900

異動股

01597

納泉能源科技

3.260

異動股

00005

滙豐控股

99.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02531 廣聯科技控股
  • 11.900
  • 01597 納泉能源科技
  • 3.260
  • 00005 滙豐控股
  • 99.950
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 50.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 111.500
股份推介
  • 01478 丘鈦科技
  • 13.060
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.040
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 102.300
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 77.050
  • 目標︰$83.50
  • 01088 中國神華
  • 36.640
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.500
  • 00005 滙豐控股
  • 99.950
  • 00700 騰訊控股
  • 561.000
  • 00941 中國移動
  • 87.500
  • 00388 香港交易所
  • 430.600
報章貼士
  • 02368 鷹美
  • 4.030
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 12.000
  • 目標︰$12.50
  • 01415 高偉電子
  • 29.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/08/2025 16:47  《盤後部署》恒指悶局波幅不足二百點，潤飲盈警漸消化股價有力上

11/08/2025 16:46  康師傅控股中期純利升20.5%至22.7億人幣，不派息

11/08/2025 15:15  【騰訊預測】騰訊周三放榜，次季料多賺9%，關注AI貢獻及部署

11/08/2025 17:59  周大福(01929)委任星巴克中國前董事長為獨立非執董

11/08/2025 11:52  【關稅戰】英偉達再就官媒「芯片存後門」指控重申「沒有後門」

11/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８３４萬元，買小米沽小鵬汽車

11/08/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】大行普升中芯、華虹目標價，和黃醫藥績後被看淡

11/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，隔夜拆息微軟至０﹒１２％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美貿易休戰明屆滿，寧德一鋰礦停產，房企推保價盤新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

北京取消五環外住房限購，個別內房造好世茂卻插近兩成，可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美關稅有望撤除出口股飆升，北京購房漸鬆綁內房向上新文章
品味生活
生活
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

利昌鹹料雜貨：八十八載風雨堅守的家常味道與香港海外客源
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳福田2大扭蛋場：全深圳最大「扭蛋城」 1,400部扭蛋機 最平￥15 ！「Bandai官方扭蛋店 」 款式最新
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

財經英文速成班｜加密貨幣與股票投資必備術語
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

威尼斯獲獎電影《愛是一把槍》：看李鴻其不甘於商業敘事的自編自導自演之作
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

喝太多咖啡奶茶令牙齒變黃？3大居家美白牙齒方法，告別惱人牙漬！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

是長情還是恐怖情人？苦苦糾纏前度，或許是為愛執迷的自我感動
健康好人生 Health Channel
人氣文章
葡萄籽｜可以吃的美白精華！抗氧化功效是維他命E的50倍？更可抗老減紋、降血壓、護血管、抗癌
人氣文章
飛機細菌︱女子穿熱褲人字拖登機被塵蟎叮咬導致過敏！5大飛行NG穿搭減死亡風險
人氣文章
澳洲環境生態保育學習之旅
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2025 21:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/08/2025
神州經脈 | 中美貿易休戰明屆滿，寧德一鋰礦停產，房企推保價盤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處