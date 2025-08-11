騰訊預測 | 騰訊周三放榜，次季料多賺9%，關注AI貢獻及部署

騰訊(00700)將於本周三(13日)公布今年第二季及中期業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第二季收入預測1788.5億元(人民幣．下同)，按年升11%；經調整純利料錄624.3億元，按年升9%。

上半年收入估算則為3573億元，按年升11.4%；經調整純利1257億元，按年升17%。

遠離「內捲」，可看高一線

第二季遊戲及廣告收入增長均可能受制於基數效應，不過，市場仍關注AI如何推動業務效率。雖對加大AI策略性投入並損害利潤有所憂慮，但於期內，遊戲收入佔比近半的騰訊遠離其他電商平台「補貼戰」硝煙，因此，在科技股中，此份業績獲大行看高一線。

次季遊戲收入料升一成半，較上季24%增幅放緩

花旗預期騰訊第二季總收入按年增長11%至1789億元；非公認會計準則淨利潤按年增長4.9%至601億元，主要受惠於新遊戲貢獻及遞延收入的確認，抵銷部分季節性疲弱因素。

其中，網絡遊戲收入預計按年增長17%至568億元，可細分為國內遊戲收入按年增長18%至408億元；國際遊戲收入按年增長15%至160億元。廣告收入預計按年增長16.5%至348億元，主要受惠於視頻號及微信搜索收入持續增長。金融科技及企業服務收入預計按年增長6.6%至537億元人民幣，其中雲服務收入按年增長18%至127億元，金融科技收入按年增長3.5%至411億元。

廣告收入增長不足兩成，亦較上季放緩





高盛指出，中國互聯網巨企第二季業績迎來自2022年第二季以來首次按年下跌，主要受電商及本地生活服務業務拖累。若撇除電商交易平台，其餘互聯網企業盈利仍錄得11%增長。

其中，騰訊第二季收入料按年增長11%，經調整EBIT增長逾15%，主要受惠於遊戲及廣告業務表現穩健。另遊戲及營銷服務收入分別料升15%、17%。高盛確認騰訊正在鞏固在射擊遊戲中領導地位。另第二季廣告收入按年增幅或較首季放緩，但該行相信AI所推動的增長顯著，且會持續多年。受AI投資影響，預期短期收入及純利差距收窄。

受AI投資影響，預期短期收入、純利差距收窄

滙豐研究預測騰訊第二季收入、非國際財務報告準則營業利潤將分別按年增長11%、19%。其中，國內遊戲和海外遊戲收入料分別增長16%和15%，市場服務收入增長18%，金融科技及商業服務收入增長6%。該行指出，經典遊戲表現持續良好，《Delta Force》有潛力成為新的經典遊戲。

關於公司AI動態及宏觀展望

雖然短期業績因投資而波動，市場續看好AI可為騰訊帶來長遠且顯著效果，可憧憬騰訊或將介紹AI模型最新進展或更新，例如「混元」3D世界模型及「元寶」新功能。市場亦將關注廣告收入趨勢、小微店業務更新、人工智能收入貢獻、支付交易活動及「反內捲」下的宏觀經濟展望。不過，後市公司與美國相關風險仍存，繼年初被美國防部列黑名單後，上月底Sony則在美起訴騰訊新遊戲《荒野起源》抄襲其《地平線》系列。

回購方面，滙豐研究表示，騰訊在2025年計劃回購至少800億港元股份，今年至今已回購400億港元；2025年將派發410億港元股息。市場亦將關注公司回購指引。

