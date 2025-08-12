  • 會員
美股 | 市場觀望美國CPI等通脹數據，美股三大指數收跌

12/08/2025

美股 | 市場觀望美國CPI等通脹數據，美股三大指數收跌

 

　　市場觀望即將出爐的美國7月份消費者物價指數(CPI)，和周四（14日）公布的生產者物價指數(PPI)，美股三大指數於周一（11日）收市偏軟向下。

 

　　道指收市跌200.52點，或0.45%，報43975.09點；標普500指數跌16點，或0.25%，報6373.45點；納指跌64.62點，或0.3%，報21385.4點。

 

　　納指於盤中曾一度攀升至21549.73點，再次創下歷史新高，顯示科技股仍具一定韌性。美股當前承壓主要受投資者對即將公布的美國7月份消費者物價指數(CPI)和周四公布的生產者物價指數(PPI)數據所影響。

 

　　市場普遍預期7月CPI將較上月升約0.2%，按年增率達2.8%左右，核心CPI則預計按月增0.3%，按年增3.1%。這些數據將成為判斷聯儲局貨幣政策方向的關鍵指標，尤其是對9月利率決議的影響。

 

白宮再暫緩對華新關稅90天

 

　　此外，據美國白宮官員透露，美國總統特朗普已簽署行政命令，將美國對中國進口商品大幅加徵關稅的暫緩期再延長90天。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)申請英國電力供應牌照，收市升2.9%，英偉達(US.NVDA)及AMD(US.AMD)須繳交15%中國AI晶片收入，以換取美國政府出口證，日內均跌0.3%，蘋果(US.AAPL)跌0.9%，谷歌(US.GOOG)跌0.2%，Meta(US.META)跌0.4%，微軟(US.MSFT)基本持平。

 

美元兌日圓匯率靠穩

 

　　美匯指數微升0.27%，報98.54，仍位處100關口下方。美元兌日圓匯率表現靠穩，維持在約147.3至148.1區間，日內報148.17，　升0.3%。歐元兌美元匯率窄幅上落，報約1.16，下跌0.3%。

 

　　國際黃金市場表現波動明顯，現貨黃金及紐約期金均出現下行走勢。現貨黃金短暫突破3400美元重點關口後，迅速受壓回落，價格一度跌破3350美元，盤中最低觸及約每盎司3341美元水平。紐約期金則下跌2.5%，報約盎司3402美元。

 

　　國際原油市場持續呈現震盪走勢，紐約期油和布蘭特原油均輕微上升。紐約期油報約每桶64.13美元，下跌約0.37%，布蘭特期油則報每桶66.81美元，微升0.33%。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

返回財經熱話

