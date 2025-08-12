  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 港股資金流未見大回調跡象 比電新單利潤或窒礙升勢

12/08/2025

　　中美關稅休戰期延長，恒指半日表現牛皮，收報24929，升22點或不足0.1%，主板成交超過1102億元。恒生中國企業指數報8903，升15點或0.2%。恒生科技指數報5438，跌21點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 |

（互聯網圖片）

 

阮子曦：個別熱炒板塊需先減倉止賺，主力股未見大沽壓仍有望

 

　　港股近期整固乏力，尤其業績期間觀望氣氛更加濃厚，恒指今繼續維持反覆整固，一度跌抵24800後回彈，半日高低波幅僅約150點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，港股氣氛近期的確轉弱，但不認為恒指會有機會大幅調整。綜觀今日板塊表現，他留意到今日確部分資金正在從個別板塊流出，如早前熱炒的醫藥股、快手(01024)以至鋰業股等等，但大多為早前已累積升幅，故出現獲利回吐。除此以外，他認為雖然近日港股成交萎縮，但資金流走情況主要出現在熱炒概念板塊，大市主力股份未見有重大流出情況，故未能定斷港股大市已全面轉弱。

 

　　阮子曦提到，針對上述熱炒板塊獲利回吐趨勢，如有參與者應趁勢減倉獲利，但未至於要清倉。他補充，近日資金追捧對象亦有所轉換，包括早前弱勢的汽車板塊近日亦有撈底資金進場，認為港股資金仍在適度輪換，預期恒指短期波幅約為24500至25200。

 

比電基本面仍受壓，股價易大升大跌投機味濃

 

　　比亞迪電子(00285)近日股價回勇，上周時隔近三個月以來重上250天線。市場針對比電消息不少，包括蘋果即將發布iPhone 17，又有指比電夥拍英偉達合研汽車晶片，多方消息帶動股價上漲。但阮子曦坦言目前並未看好比電，回顧去年業績表現，收入按年大增36%，但純利按年僅增逾5%，毛利率更跌1個百分點，認為比電訂單量確實有所增加，但純利增幅不多顯示公司有可能仍身陷價格競爭以爭取市佔，故估計比電可能盈利空間並不多，甚至來自母企比亞迪(01211)的訂單利潤亦不會特別高。即使近期市場憧憬新iPhone訂單量，他也認為未必能即時反映在第二季的表現上。

 

　　阮子曦亦強調，比電消息面上說故事能力強，如年初升勢因憧憬與蘋果合作，大半月便可炒高超過四成，但隨後3月至4月回吐便可一舉回吐所有升幅，針對過往股價表現，他對此存有較大戒心，預期現時短線炒起至48元都有可能，但股份投機味濃，不建議隨便跟炒。

 

港股 | 午市前瞻 |

比電股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

