康師傅中期多賺兩成惟收入倒退，大行看法分歧股價波動未屆吸納時？

康師傅(00322)昨日(11日)收市後公布業績，中期盈利按年升20.5%至22.7億元人民幣，收入卻跌2.7%至約401億元人民幣，績後大行看法分歧，其中花旗擔憂其持續疲弱的收入與市場份額流失，僅予目標價10.1元，摩通卻指其業績符合預期，且擁有高股息率，予「增持」評級。康師傅今日(12日)股價波動，早段最多跌逾6%，之後曾輕微倒升，其後又再下跌，或許仍未屆吸納時候。

（資料圖片）

中期純利按年升20.5%收入跌2.7% 毛利率升至34.5%



康師傅公布，截至2025年6月30日止中期純利22.71億元人民幣，按年升20.5%；每股基本盈利40.3分人民幣，不派中期息。期內收益400.92億元人民幣，按年跌2.7%。毛利率按年升1.9個百分點至34.5%。



上半年方便麵業務收益跌約2.5%至134.65億元人民幣，因市場受壓與產品結構調整，但受惠產品升級加價，帶動相關盈利升11.9%至9.51億元人民幣。飲品業務收益跌2.6%至263.59億元人民幣，盈利升19.7%至13.35億元人民幣，受毛利率提高帶動。

展望下半年，康師傅表示，經濟環境仍複雜多變，將透過加大創新投入、增加產品種類、改善收入結構及提高利潤率等，實現業績穩健增長。

花旗：持續收入疲弱與流失市場份額堪憂 予目標價10.1元

花旗發表研報指，康師傅上半年集團銷售按年降3%，遠遜於統一企業(00220)按年增11%，並顯著落後於管理層2025年全年指引。康師傅持續疲弱的收入表現與連續市場份額流失一直是該行的結構性擔憂。消費品公司的收入表現更能反映長期增長實力，因為原材料成本波動總是周期性的，而康師傅上半年核心淨利潤增長12%，主要得益於原材料成本周期性順風的利潤率優勢。康師傅上半年核心息稅前利潤(EBIT)按年增13%，顯著低於統一企業按年增37%，康師傅在飲料及麵食業務的銷售表現均大幅落後統一。花旗在中國食品飲料領域的偏好順序不變，農夫山泉(09633)及統一並列首選，最後為康師傅。



在消費品領域，花旗繼續偏好可持續增長模式，即穩健的收入增長與正向經營槓桿下的利潤率擴張，而非通過激進的平均售價上調(如康師傅在2024年所進行)實現的疲弱收入增長與毛利率擴張，予康師傅目標價10.1元，評級「沽售」，基於2025年預測市盈率13倍，較其十年歷史平均值折讓50%，以反映其在後疫情時代麵食及即飲茶業務收入的不確定性增加。

大和：利潤擴張前景面臨阻力 里昂：料下調全年收入增長目標

大和稱，康師傅上半年營收較去年同期減少2.7%，但核心盈利則較去年同期增長12%，主因是毛利率由去年同期的32.6%擴大至34.5%。該行注意到營收比市場預期低2%，但核心盈利大致符合市場預期，歸功於較預期強勁的毛利率擴張。在不同的產品線中，康師傅上半年業績的唯一亮點是碳酸飲料，可能由於公司受惠於其最大競爭對手可口可樂加價，以及中國整體碳酸飲料消費的復甦。展望未來，公司的利潤擴張前景將面臨愈來愈大的阻力，原因包括康師傅加價(於2024年4月及7月加價)的尾風將減弱，因為按年比較基數效應已正常化；及中國軟飲料行業的競爭加劇，尤其是夏季新鮮飲料的強勁勢頭，予康師傅「跑輸大市」評級。



里昂指，康師傅上半年營收較去年同期下跌2.7%，符合該行預估與市場預期，其中麵食與飲料營收皆下滑。盈利較去年同期增長20.5%，略微超越該行預估與市場預期，但若不計入一次性收益，調整後的盈利較該行預測低2%。預期在分析師會議上，管理層將下調全年收入增長指引目標為低至中單位數，該行將留意管理層對下半年銷售額和利潤率的展望。

大摩：上半年業績符預期 摩通：擁高股息率具下行保護

大摩表示，康師傅上半年收入400億元人民幣，按年跌3%，符合該行及市場預期。純利按年增長20%至22.7億元人民幣，當中包括出售附屬公司的一次性收益2.11億元人民幣。撇除一次性項目，純利按年增長12%至21.1億元人民幣。經常性營運溢利按年增長13%，符合該行及市場預期。分部方面，飲料業務佔總銷售額66%，銷售額按年跌2.6%，較該行預期低約1%，茶、果汁及水類產品普遍下跌，部分被碳酸飲料增長所抵銷。毛利率因售價上升而擴大2.5個百分點，予目標價12.6港元及「與大市同步」。



摩通指，康師傅上半年銷售按年跌2.7%，撇除資產出售收益經調整盈利升12%，大致符合市場預期。若將康師傅的表現與統一企業作比較，兩間公司的EBIT利潤率均擴張1.7個百分點，分別為9.2%及9.6%。康師傅的即食麵市場份額損失已正常化，將有利於公司下半年的銷售增長轉正。飲料業務面對競爭加劇和需求放緩，可能仍面臨挑戰。由於康師傅擁有高股息率，其在中國消費市場中具備下行保護，在整體宏觀經濟和消費情緒平淡的情況下顯得更具吸引力，予「增持」評級。

中銀國際稱，康師傅上半年總收入按年下降2.7%至400.92億元人民幣，較該行預期低1%，經調整淨利潤按年增長12%至21.12億元人民幣，較該行預期高1%。兩大核心業務收入均按年下滑，主要由於漲價後市場份額有所流失；渠道結構變化帶來負面影響，尤其在外賣競爭加劇的背景下更為明顯。盈利能力擴張趨勢保持不變。公司上半年毛利率按年升1.8個百分點至34.5%，受益於原材料成本下降及生產效率提升，盈利能力擴張態勢得以延續。康師傅上半年營收承壓已被市場消化，公司或重申2025年全年經調整淨利潤實現雙位數按年增長的目標，該目標仍有望實現。此外，公司當前股息率具吸引力，2025年預估股息率超過7%，維持「買入」評級，目標價13.8港元。

伍禮賢：收入下跌遜預期 股價或暫於較低位整固

（伍禮賢）



光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《hot talk 1點鐘》節目指，康師傅今次業績有些令人失望，若看過去股價會見其出現較漫長升浪，主要因公司正處於一個業務復甦周期，反映過去於收入端錄得輕微增長，而之所以盈利增幅比收入增幅更大，因對於公司所做的可消費性食品，生產的原材料價格對其毛利率會有較大影響，而過去隨著那些原材料價格處於下行局面，往往對其整體盈利水平有較大幫助。但以今次業績所見，收入出現按年下跌，雖然下跌幅度不算特別明顯，但較市場預計差，市場本預計會有低速增長，這是令人失望的地方，不過今次與之前維持相同趨勢在於，原材料價格進一步下跌，令其成本有所下降，故最終盈利仍可錄得按年增長20%。

伍禮賢認為，康師傅利潤端沒問題，之不過收入端即銷量方面，反映內地現時消費市道不是特別暢旺，料此份業績數據對其短期股價稍為偏向利淡，有機會於現階段較低位置先作整固，跟著要看下半年收入端有否機會回復較正面的增長動力，才可為股價帶來較大支持。

康師傅今日跌1.75%收報11.2元，成交2.7億元。其他食品飲料股卻普遍造好，統一企業升0.85%報9.53元，農夫山泉升1.12%報47.02元，中國旺旺(00151)升1.05%報5.78元，蒙牛乳業(02319)升0.8%報16.43元，潤啤(00291)升2.12%報27元，青啤(00168)升1.1%報50.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







另外，光大證券國際證券策略師伍禮賢，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評康師傅及港股大市，立即重溫







其他康師傅相關新聞：

大行報告 | 摩通升濠賭股，花旗看好丘鈦$17.9

《外資精點》大摩：康師傅中期業績符預期，維持「大市同步」評級

《異動股》康師傅反跌６％，中期純利升兩成維持不派中期息





獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽