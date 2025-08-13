  • 會員
開市Go | 通脹放緩減息預期增，傳內地限用H20，毛戈平盈喜

13/08/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數全線收高，三大指數升幅均逾1%，其中納斯達克和標普500指數均再創下新高。市場對聯儲局9月減息的預期大幅升溫，主要因美國7月份消費者物價指數(CPI)升幅低於市場預期，緩解了通脹壓力的憂慮。道指收市升483.52點，或1.1%，報44458.61點；標普500指數升72.37點，或1.14%，報6445.82點；納指升296.5點，或1.39%，報21681.9點。中國金龍指數升112點。日經期貨截至上午7時57分跌107點。

 

2、美國7月消費者物價指數(CPI)按月升幅放緩至0.2%，低於6月的0.3%，符合市場預期；按年升2.7%，略低於預期的2.8%，並與上月持平；核心CPI按月增0.3%，按年增3.1%，略高於預期。數據公布後，市場對聯儲局9月減息機率升至91%。

 

3、特朗普呼籲美聯儲主席鮑威爾立即降低基準利率，並批評聯儲局大樓翻修工程超支至30億美元，威脅提起重大訴訟。

 

4、俄美元首將在阿拉斯加會晤商討俄烏停火之際，烏總統澤連斯基指摘俄羅斯仍準備攻擊烏克蘭。另外，白宮稱特朗普可能訪俄。

 

5、美財長貝桑稱美中貿易官員將於未來兩至三個月內會晤，討論兩國經濟關係的未來。他還透露美中元首或將會面，時間未定。

 

6、外電報道，中國敦促國內企業避免使用H20處理器，尤其是在政府相關項目中。工信部已敦促包括阿里巴巴(09988)和字節跳動在內的大型科技公司，解釋為何訂購H20晶片，而不是國產產品。

 

7、美國AI搜尋引擎Perplexity向谷歌瀏覽器Chrome提出收購要約，交易代價345億美元，並獲多名投資者支持融資。

 

8、中國國務院新聞辦將於8月13日舉行記者會，介紹個人消費貸款及服務業貸款貼息政策，並答記者提問。

 

9、港匯偏弱，再觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證。金管局在紐約時段買入70.65億港元，沽出美元。明日本港銀行體系總結餘將降至570.91億港元。

 

10、英國《金融時報》報道，滙豐銀行本港商業物業貸款中73%列為高風險或已減值，反映地產市場壓力。

 

11、中國恒大公告，聯交所決定取消其上市地位，股份最後交易日為8月22日，8月25日起取消上市地位。

 

即時重點新聞

13/08/2025 13:03  【恒大退市】傳恒大清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家

13/08/2025 12:45  《午市前瞻》科技股帶動恒指升逾四百點，萬洲高息吸引股價破頂

13/08/2025 12:09  恒指半日反覆高收470點報25439，科網股領漲

13/08/2025 11:00  《異動股》騰訊績前炒升3%，料次季多賺兼憧憬微信分付業務發展

13/08/2025 11:01  【關稅戰】美國7月關稅收入升至280億美元，赤字達三千億

13/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒５億元，買盈富基金沽快手

13/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通野村大升快手目標，大和升騰訊音樂至跑贏大市

13/08/2025 11:36  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一年拆息較上日軟至２﹒４％

