  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

美股 | 美國CPI數據強化減息預期，納指與標指再創新高

13/08/2025

美股 | 美國CPI數據強化減息預期，納指與標指再創新高

 

　　美股三大指數周二（12日）全線收高，升幅均逾1%，其中納斯達克和標普500指數均再創下新高。美國7月CPI升幅低於市場預期，緩解了通脹壓力，令市場對聯儲局9月減息的預期大幅升溫，提振市場情緒。

 

　　道指收市升483.52點，或1.1%，報44458.61點；標普500指數升72.37點，或1.14%，報6445.82點；納指升296.5點，或1.39%，報21681.9點。

 

　　美國7月CPI按月上升0.2%，按年增長2.8%，核心CPI按月增0.3%，按年增3.1%，雖然通脹壓力仍然存在，但增速有所放緩。數據發布後，市場對聯儲局9月減息的機率由85%升至91%。

 

　　英特爾(US.INTC)股價日內升5.6%，因特朗普對該公司CEO陳立武態度軟化，由此前要求辭職轉為稱讚其成功故事令人驚嘆。穩定幣發行商Circle (US.CRCL)第二季度營收按年大增53%，收市升1.3%。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)收市升0.5%，英偉達(US.NVDA)升0.6%，蘋果(US.AAPL)升1.1%，谷歌(US.GOOG)升1.3%，Meta(US.META)升3.2%，微軟(US.MSFT)升1.4%。

 

美元兌日圓匯率回落

 

　　美匯指數偏軟向下，報98.06點，下跌約0.4%。美元兌日圓匯率回落，低見147.58，日內報147.73，下跌0.28%。歐元兌美元在1.16至1.169區間震盪，報約1.1674，上升0.5%，市場對歐元區經濟前景謹慎。

 

　　現貨黃金價格大致持穩，交投於每盎司約3345美元附近，日內報3348美元，微升0.17%。紐約期金則小幅回落0.1%，報3400美元。

 

　　國際原油價格下跌，紐約期油報約62.48美元，跌幅約0.96%；布蘭特期油報66.15美元，跌0.72%。市場情緒在美中貿易關係延長休戰期及俄烏衝突背景下保持謹慎。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

581.000

異動股

02215

德信服務集團

0.630

異動股

02162

康諾亞－Ｂ

72.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 582.000
  • 02215 德信服務集團
  • 0.630
  • 02162 康諾亞－Ｂ
  • 72.550
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 66.140
  • 03928 中國新零售供應鏈
  • 4.250
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.690
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 14.940
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.040
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 104.800
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 81.500
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 02269 藥明生物
  • 30.920
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.900
  • 00700 騰訊控股
  • 582.000
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.020
  • 00005 滙豐控股
  • 102.100
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 22.220
  • 目標︰$24.00
  • 00522 ASMPT
  • 71.350
  • 目標︰$80.00
  • 01766 中國中車
  • 5.680
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

13/08/2025 13:03  【恒大退市】傳恒大清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家

13/08/2025 12:45  《午市前瞻》科技股帶動恒指升逾四百點，萬洲高息吸引股價破頂

13/08/2025 12:09  恒指半日反覆高收470點報25439，科網股領漲

13/08/2025 11:00  《異動股》騰訊績前炒升3%，料次季多賺兼憧憬微信分付業務發展

13/08/2025 11:01  【關稅戰】美國7月關稅收入升至280億美元，赤字達三千億

13/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒５億元，買盈富基金沽快手

13/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通野村大升快手目標，大和升騰訊音樂至跑贏大市

13/08/2025 11:36  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一年拆息較上日軟至２﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒大 | 傳恒大清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國CPI按年升2.7%，通脹放緩增9月減息預期新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

恒大退市 | FOCUS | 從恒大、華南城，看國資救市困局新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國各地再爆發反非法移民示威 ，港人站在哪一方？ 1
人氣文章

Member Zone

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！
人氣文章

台灣熱話．姚超文

神級天婦羅輕盈鎖鮮
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《神探零零甩》開心就係咁簡單
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《愉快動物餅大電影》：每一個人都擁有「山雞變鳳凰」的潛能
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

金鐘五星酒店最強菇菌宴！雲南野菌獻萃、菌湯六重奏、牛肝菌「冬坡玉」，六手創意珍菌菜式
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一日一蘋果，醫生遠離我！蘋果果膠5大功效：減重、穩定血糖、維持腸道健康、改善情緒及抗癌新文章
人氣文章
慢性發炎警訊！身體發求救信號：8大發炎症狀與5類抗發炎食物推薦
人氣文章
黑雨襲港｜西營盤站出口黑雨水浸大量曱甴湧出水面，目擊者：由腳爬到上頭
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 15:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 15:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 15:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/08/2025 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/08/2025
恒大 | 傳恒大清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處