港股 | 午市前瞻 | 科技股帶動恒指升逾四百點 萬洲高息吸引股價破頂

港股早市隨美股高開後，由科網股領軍下反覆推進，阿里(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)合共貢獻逾兩百點。南下資金遁港股通半日呈淨流出，惟恒生指數半日報25439，升470點或1.9%，主板成交近1438億元。恒生中國企業指數報9082，升165點或1.9%。恒生科技指數報5566，升127點或2.3%。

（官方圖片）

騰訊績前飆3%見四年高，恒指年內料創今年高

外圍美股造好，9月減息預期升溫，恒指今早高開206點報25176，已見全日最低點，最多升逾300點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，內地昨日（12日）臨近收市前公布《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》亦為大市帶來利好氣氛。該方案志在刺激消費，提振內地經濟。關於美國9月減息，市場早已預期之中。而美國近期任命親特朗普人選接任聯儲局理事，加上聯儲局主席鮑威爾任期將於明年屆滿，預料將換入支持減息的鴿派人選，因此，減息將是大勢所趨，為股市帶來支持。此外，之前困擾股市的關稅問題亦漸漸減退。張智威指，由於中國握有稀土作為談判籌碼，預料中美關稅談判順利，不會對大市帶來衝擊。

另一方面，多隻重磅科技股即將公布中期業績，其中騰訊(00700)將於今日公布業績。由於騰訊音樂(01698)次季多賺43%，市場對騰訊業績信心大增，對重磅科技股普遍也看好。因此，重磅科技股今日升勢顯著，其中騰訊和阿里巴巴(09988)暫時升逾3%，京東(09618)及美團(03690)亦齊齊升逾2%，帶動大市進一步造好。張智威指，恒指日線圖顯示14天RSI在月初貼近50後便開始展開升浪，現時恒指仍處上升軌道，預料年內再破7月高位的機會大。





萬洲息率達9厘，推動股價不斷攀升

萬洲國際(00288)中期純利（生物公允價值調整前）7.25億美元，按年升4.5%；派發中期息0.2港元，按年升一倍。期內，收入133.87億美元，升8.9%。旗下美國上市的史密斯菲爾德食品截至6月30日止中期盈利4.12億美元，跌9.8%，而收入75.6億美元，升10%。河南雙匯投資發展中期盈利23.23億元人民幣，升1.2%，營業總收入285.03億元人民幣，上升3%。

張智威表示，萬洲去年中期純利按年大升逾八成，在高基數的情況下，集團今年中期純利仍錄得上升，表現已經不錯，這主要體現在加大出口力度。集團旗下河南雙匯去年肉類外銷量高達157萬公噸，上升3.7%。某程度上抵消了內地豬肉價格下跌，需求疲弱的負面影響。

萬洲股價今日破頂（除淨後計），股價高見8.36元。張智威指，集團近兩年不斷增加派息，吸引不少投資者。以中期息為例，集團2022年及2023年均派5仙，2024年倍升至10仙，今次中期息再次倍升至20仙。現時周息率高達9厘，對投資者而言是個不錯的選擇。在高息政策下，股價持續被推升。萬洲2023年中股價低見2.8元，至今累升最多約2倍。張智威認為，現時股價高追有風險。不過，若投資者手中有貨，只要股價不跌穿20天線（約8元）不排除仍有溫和的上升空間。

萬洲國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票