  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 科技股帶動恒指升逾四百點 萬洲高息吸引股價破頂

13/08/2025

　　港股早市隨美股高開後，由科網股領軍下反覆推進，阿里(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)合共貢獻逾兩百點。南下資金遁港股通半日呈淨流出，惟恒生指數半日報25439，升470點或1.9%，主板成交近1438億元。恒生中國企業指數報9082，升165點或1.9%。恒生科技指數報5566，升127點或2.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 科技股帶動恒指升逾四百點 萬洲高息吸引股價破頂

（官方圖片）

 

騰訊績前飆3%見四年高，恒指年內料創今年高

 

　　外圍美股造好，9月減息預期升溫，恒指今早高開206點報25176，已見全日最低點，最多升逾300點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，內地昨日（12日）臨近收市前公布《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》亦為大市帶來利好氣氛。該方案志在刺激消費，提振內地經濟。關於美國9月減息，市場早已預期之中。而美國近期任命親特朗普人選接任聯儲局理事，加上聯儲局主席鮑威爾任期將於明年屆滿，預料將換入支持減息的鴿派人選，因此，減息將是大勢所趨，為股市帶來支持。此外，之前困擾股市的關稅問題亦漸漸減退。張智威指，由於中國握有稀土作為談判籌碼，預料中美關稅談判順利，不會對大市帶來衝擊。

 

　　另一方面，多隻重磅科技股即將公布中期業績，其中騰訊(00700)將於今日公布業績。由於騰訊音樂(01698)次季多賺43%，市場對騰訊業績信心大增，對重磅科技股普遍也看好。因此，重磅科技股今日升勢顯著，其中騰訊和阿里巴巴(09988)暫時升逾3%，京東(09618)及美團(03690)亦齊齊升逾2%，帶動大市進一步造好。張智威指，恒指日線圖顯示14天RSI在月初貼近50後便開始展開升浪，現時恒指仍處上升軌道，預料年內再破7月高位的機會大。


　　
萬洲息率達9厘，推動股價不斷攀升

 

　　萬洲國際(00288)中期純利（生物公允價值調整前）7.25億美元，按年升4.5%；派發中期息0.2港元，按年升一倍。期內，收入133.87億美元，升8.9%。旗下美國上市的史密斯菲爾德食品截至6月30日止中期盈利4.12億美元，跌9.8%，而收入75.6億美元，升10%。河南雙匯投資發展中期盈利23.23億元人民幣，升1.2%，營業總收入285.03億元人民幣，上升3%。

 

　　張智威表示，萬洲去年中期純利按年大升逾八成，在高基數的情況下，集團今年中期純利仍錄得上升，表現已經不錯，這主要體現在加大出口力度。集團旗下河南雙匯去年肉類外銷量高達157萬公噸，上升3.7%。某程度上抵消了內地豬肉價格下跌，需求疲弱的負面影響。

 

　　萬洲股價今日破頂（除淨後計），股價高見8.36元。張智威指，集團近兩年不斷增加派息，吸引不少投資者。以中期息為例，集團2022年及2023年均派5仙，2024年倍升至10仙，今次中期息再次倍升至20仙。現時周息率高達9厘，對投資者而言是個不錯的選擇。在高息政策下，股價持續被推升。萬洲2023年中股價低見2.8元，至今累升最多約2倍。張智威認為，現時股價高追有風險。不過，若投資者手中有貨，只要股價不跌穿20天線（約8元）不排除仍有溫和的上升空間。

 

港股 | 午市前瞻 | 科技股帶動恒指升逾四百點 萬洲高息吸引股價破頂

萬洲國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

581.500

異動股

02215

德信服務集團

0.630

異動股

02162

康諾亞－Ｂ

72.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02162 康諾亞－Ｂ
  • 72.500
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 66.140
  • 03928 中國新零售供應鏈
  • 4.250
  • 01299 友邦保險
  • 76.350
  • 03039 易方達恒指ＥＳＧ
  • 3.812
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.690
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 14.940
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.040
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 104.800
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 81.500
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 02269 藥明生物
  • 30.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.900
  • 00700 騰訊控股
  • 581.500
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.020
  • 00005 滙豐控股
  • 102.100
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 22.220
  • 目標︰$24.00
  • 00522 ASMPT
  • 71.350
  • 目標︰$80.00
  • 01766 中國中車
  • 5.680
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

13/08/2025 13:03  【恒大退市】傳恒大清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家

13/08/2025 12:45  《午市前瞻》科技股帶動恒指升逾四百點，萬洲高息吸引股價破頂

13/08/2025 12:09  恒指半日反覆高收470點報25439，科網股領漲

13/08/2025 11:00  《異動股》騰訊績前炒升3%，料次季多賺兼憧憬微信分付業務發展

13/08/2025 11:01  【關稅戰】美國7月關稅收入升至280億美元，赤字達三千億

13/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒５億元，買盈富基金沽快手

13/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通野村大升快手目標，大和升騰訊音樂至跑贏大市

13/08/2025 11:36  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一年拆息較上日軟至２﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

科技股強勢恒指升逾500點，阿里升4%，騰訊績前升逾3%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒大 | 傳恒大清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國CPI按年升2.7%，通脹放緩增9月減息預期新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

一田電子印花換購：Tefal馬卡龍色系疊疊鑊套裝、鑄鋁鍋、不銹鋼電熱水壺，免費換購詳情
人氣文章

風水蔣知識

失業點算好咩人啱創業？事業線深易一行做到老，線條斷續欠堅持實踐，面窄代表瓣數多？九運香港邊行當旺？
人氣文章

玩樂 What’s On

麥當勞深圳開度假村?! 有麥海灘、麥韆鞦、麥纜車... 酒店仲有滑嘟嘟、漢堡神偷主題房！
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

社交平台的配對專頁現象：人性化文字介紹，是一次人與人的心靈交流？
人氣文章

Fashion

本季最燒新手袋：Dior D-Motion、Prada Explore、Miu Miu Pocket，還有平替菜籃子Polo Play！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

是長情還是恐怖情人？苦苦糾纏前度，或許是為愛執迷的自我感動
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
明星健康｜女星暴瘦胸骨凸出，BMI僅13.5，傳帶葡萄糖防暈倒，網民驚呼：「瘦得嚇人」
人氣文章
心臟病 │ 蔡少芬丈夫51歲張晉自爆心臟病發險喪命：心臟像被巨石壓住！5大風險或致心臟猝死新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 15:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 15:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 15:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/08/2025 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/08/2025
科技股強勢恒指升逾500點，阿里升4%，騰訊績前升逾3%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處