騰訊音樂 | 次季多賺43%勝預期，大行紛升目標股價飆一成半，仲有上升空間？

騰訊音樂-SW(01698)昨日(12日)收市後公布業績，第二季純利按年升43%至約24億元人民幣，經調整盈利增37%至近26億元人民幣，收入增18%至逾84億元人民幣，大行指其業績勝預期，紛紛上調目標價。騰訊音樂隔晚於美股升11.85%收報25.39美元，今早(13日)於港股升勢更凌厲，最多飆逾17%高見104元，創歷史新高，為表現最佳科指成分股，是否仍有上升空間？

次季純利按年升43%收入增18% 經調整盈利增37%

騰訊音樂公布，截至2025年6月30日止第二季純利為24.09億元人民幣，按年升43.2%；每股美國存託股份的基本盈利1.57元人民幣。非國際財務報告準則公司權益持有人應佔淨利潤為25.7億元人民幣，按年增37.4%。季度總收入按年增長17.9%至84.4億元人民幣，主要得益於在線音樂服務收入強勁增長，部分被社交娛樂服務和其他服務收下降所抵銷。在線音樂服務收入按年增長26.4%至68.5億元人民幣，而在線音樂訂閱收入按年增長17.1%至43.8億元人民幣。社交娛樂服務和其他服務收入按年下降8.5%至15.9億元人民幣。單個付費用戶月均收入從2024年同期的10.7元人民幣增長至11.7元人民幣。在線音樂服務月活躍用戶數為5.5億，按年跌3.2%，付費用戶數為1.2億，按年升6.3%。

今年上半年純利67億元人民幣，按年升1.16倍，每股美國存託股份的基本盈利4.38元人民幣，非國際財務報告準則公司權益持有人應佔淨利潤48.66億元人民幣，按年升28.2%。



騰訊音樂：在線音樂業務實現穩健增長 廣告演唱會等發展勢頭強勁



騰訊音樂首席執行官梁柱指，通過持續的產品創新與沉浸式的體驗打造，在線音樂業務實現了穩健增長，超級會員(SVIP)規模近期突破了1500萬。騰訊音樂執行董事長彭迦信表示，在音樂訂閱業務繼續發揮核心增長引擎作用的同時，廣告、演唱會、藝人周邊等不斷拓展的音樂相關服務也呈現出強勁的發展勢頭。



現場音樂演出方面，騰訊音樂提到，期內首次操盤⼤型國際巡演，成功主辦韓國頂級藝⼈G-Dragon權志龍在澳⾨的演唱會，吸引逾3.6萬名觀眾參與，官方周邊商品也迅速售罄。薛凱琪、袁婭維和說唱歌手GAI周延等藝⼈的萬⼈演唱會亦場場售罄。上半年，集團通過「當燃好聽」和「不凡現場」兩大自有演出IP為近百組騰訊⾳樂⼈創造超300場線下演出機會。



大和：季績反映SVIP及粉絲經濟變現強勁執行力 升目標價至106元

大和發表研報指，騰訊音樂第二季度業績反映其在SVIP及粉絲經濟變現方面的強勁執行力，以及嚴格的支出控制。2025年第二季度線上音樂訂閱收入按年增長17%，受150萬訂閱者淨增及每付費用戶平均收入(ARPPU)增至11.7元人民幣推動。SVIP會員達1500萬，佔付費訂閱者的12%，較2024年第三季度的8%上升，留存率及ARPU均有改善。該行此前對騰訊音樂吸引及留住價格敏感用戶的策略有所擔憂，但其推出新的激勵廣告會員價格層，這可能推動廣告收入增長快於訂閱收入，無論如何對騰訊音樂的線上音樂毛利率均為正面。

該行又指，騰訊音樂加速其KPOP策略，於2025年第二季度舉辦多場高知名度KPOP演唱會。這些舉措是通過商品、會員訂閱及活動門票變現粉絲經濟的更廣泛推動的一部分。在QQ音樂上推出的Bubble可挖掘超越KPOP的更大粉絲基礎，因騰訊音樂計劃邀請熱門中國藝人並為平台增加新互動功能。而騰訊音樂收購喜馬拉雅可能成為其音樂業務的策略補充，並強化SVIP產品。騰訊音樂可利用騰訊分發網絡降低銷售及市場推廣成本。該行估計若收購獲市場監管機構批准，2026年盈利將增加5至10%，尚未納入該行的預測。



另該行指，騰訊音樂上調2025年指引，預計收入超320億元人民幣，非通用會計準則淨利潤達94至95億元人民幣。該行預計2026至27年盈利有上行空間，受廣告及藝人商品推動。將2025至27年收入預測上調3至4%，每股盈利預測上調2至7%，反映線上音樂收入增長及營運利潤率優於預期，將其評級由「持有」上調至「優於大市」，目標價由66元上調至106元。

花旗：次季業績勝預期 升目標價至29美元

花旗表示，騰訊音樂次季業績勝於預期，當中總收入按年增長18%至84.4億人民幣，優於該行及市場預測5.5%和5.7%；經調整淨利潤升33%至26.4億人民幣，較該行及市場預測高出18%和16%。展望下半年，隨著騰訊音樂持續推動訂閱收入增長，粉絲經濟、演唱會和廣告收入的增長動力將支持公司全年增長速度超過預期，將公司目標價由23美元上調至29美元，維持「買入」評級。

滙豐研究指，騰訊音樂來自演唱會門票、藝人周邊商品和專輯的非訂閱收入高於預期，帶動公司的新收入增長，預計這些新產品將為公司的整體生態系統帶來協同效應。騰訊音樂第二季非GAAP收入勝於該行及市場預期5%和6%，而盈利則較該行及市場預測高出14%和13%。料第三季收入及非GAAP淨利潤分別按年增長17%和33%。

預計騰訊音樂在2026至27年間每月活躍用戶將停止下滑，而付費比例將分別達到24%和25%。另外，至2027年年底，料SVIP將佔總付費用戶的30%，平均每用戶收入將達到14.5元人民幣。該行將非訂閱收入預測上調約10至27%，預期2025至27年的增長分別為30%、20%和18%，並將2025至27年的收入預測上調3至10%，盈測調升6至14%。目標價由14.5美元升至24.5美元，續予「持有」評級。

野村：非訂閱在線音樂服務收入遠勝預期 升目標價至30美元

野村稱，騰訊音樂第二季業績超預期，主要受非訂閱在線音樂服務(OMS)表現推動。非訂閱在線音樂服務收入按年增長47%，遠高於該行預測的25%。季内騰訊音樂毛利率同比提升2.4個百分點至44%，受惠於經營槓桿的發揮，經調整經營利潤率則同比提升4.2個百分點至32%。另外，經調整淨利潤亦同比增37%，高於市場一致預期13%，上調集團美股目標價40%，由21.5美元升至30美元，維持「買入」評級。

該行指，集團管理層成功執行了兩大核心策略，即通過SVIP會員計劃培養高消費用戶，以及多元化收入來源。第二季受惠於付費用戶數量同比增長6%以及每月每付費用戶平均收入(ARPPU)增長10%，集團音樂訂閱收入(MS)同比增長17%。ARPPU的增長主要由SVIP會員滲透率的提升推動。

溫鋼城：若維持高增長可支撐估值 回至95元值博長線看125元

（溫鋼城）



iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，騰訊音樂現時估值不便宜，股價升上來前市盈率已達26倍，在香港上市後最高也只於去年5月升至22倍，經今日急升後應已達上市以來最高估值，以現水平計預測市盈率達28倍，往績市盈率超過40倍，至於是否仍算便宜，重點要看其增長可否維持，公司第二季盈利有逾四成增長，其實市場預期公司今年盈利增長近五成，暫看來與預期差不多，惟今早升至104元高位已見有些獲利回吐。公司本身增長最大比例來自線上音樂，訂閱情況未來有機會進一步增長，而廣告增長、粉絲收入及演唱會都對今次業績有貢獻，加上遇著大市上升，其業績增長逾四成算是令市場喜出望外，故今日升勢凌厲，但升到108至110元「整數關」阻力或較大，現階段有機會先做調整，往後可否再上，很大程度要看增長。



溫鋼城又指，記得恒指2021年曾升至31183點，當時騰訊音樂美股也曾升至32美元，假設比現價約25美元升多三成，其港股可升至130元，即預測市盈率35倍，以過往其美股走勢來看，市場應可接受，若打些少折扣，可以125元作為這個牛市(料還可延續一兩年)的長線目標，股價調整至95元有一定值博率。

騰訊音樂半日升15.18%收報101.7元，連升5日，累計升幅21.07%，成交2.38億元。

