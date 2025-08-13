  • 會員
美國CPI按年升2.7%，通脹放緩增9月減息預期

13/08/2025

美國CPI按年升2.7%，通脹放緩增9月減息預期

 

　　美國7月消費者物價指數(CPI)按月升幅放緩至0.2%，低於6月的0.3%，符合市場預期；按年升2.7%，同樣略低於預期的2.8%，並與上月持平。數據提升市場對聯儲局9月降息的預期。

 

　　期內能源指數錄得明顯回落，主要因汽油價格下跌2.2%拖累。不過，食品價格維持靜止，外出用餐價格則小幅上漲0.3%。

 

　　剔除食品和能源後的核心CPI按月升0.3%，為1月以來最大單月升幅，按年升3.1%，高於6月的2.9%，並超越市場預期3.0%。核心通脹升勢主要受服務價格推高，包括醫療護理、航空票價及家居用品等，部分受進口關稅壓力所致。

 

市場愈益關注官方數據準確性

 

　　美國勞工統計局表示，7月全國私營部門每周平均實質收入上升0.4%。不過，市場愈益關注官方數據質素。由於預算和人手大幅削減，勞工統計局已暫停全國多個地區CPI數據收集，令約35%的指數需依賴模型推算，而非實地價格調查。

 

　　該局近月多次調整調查及人員分配，甚至終止部分核心地區入戶調查，觸發市場憂慮通脹與就業統計的準確性及連貫性。

 

撰文：經濟通國金組

