恒大 | 傳恒大清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家

13/08/2025

恒大 | 傳恒大清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家

 

　　據《彭博》引述知情人士稱，法院指定的中國恒大(03333)清盤人正與瑞銀和中信証券為其子公司恒大物業(06666)尋找潛在買家。

 

　　報道指，清盤人表示，恒大物業在債權人資產追回中發揮關鍵作用，該公司在關注方面享有「最高優先級」。該公司90億港元的市值和去年128億元人民幣的收入「代表著非常巨大的潛在價值來源」。

 

　　恒大清盤人安邁顧問董事總經理杜艾迪(Edward Middleton)及黃詠詩表示，恒大集團面臨187項債務索賠，總額約為450億美元，任何「整體」重組都被認為遙不可及。

 

　　迄今為止，資產變現規模「適中」，為2.55億美元。其中約1.67億美元已「上溯」並與恒大集團相關。不過，清盤人補充道，由於所有權結構複雜，利害關係人不應想當然地認為所有資金都會歸公司所有。

 

　　恒大自去年1月遭法院頒令清盤以來，股份一直停牌。恒大昨晚宣布，由於未達聯交所復牌指引中的任何要求，故上市委員會已決定取消恒大的上市地位，公司亦無意申請覆核，恒大下周五（22日）為最後上市日，並於8月25日正式除牌。

 

撰文：經濟通採訪組

