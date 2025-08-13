科技股強勢恒指升逾500點，阿里升4%，騰訊績前升逾3%

隔夜美股三大指數升幅超過1%，納指與標普500指數齊創收市新高。加上美國9月減息的預期升溫，恒指今早高開206點報25176，已見全日最低點，隨後愈升愈多。恒生指數報25471，升501點或升2%，主板成交近1727億元。國企指數報9091，升174點或升2%。恒生科技指數報5578，升139點或升2.6%。

科技股強勢，騰訊(00700)今日收市後將公布業績，現價升3.6%，報579.5元；阿里(09988)升4.5%，報121.8元；京東集團(09618)升3.1%，報126.5元；美團(03690)升3.8%，報123.9元。

萬洲國際(00288)中期純利（生物公允價值調整前）7.25億美元，按年升4.5%；派發中期息0.2港元，按年升一倍。期內，收入133.87億美元，升8.9%。萬洲國際升5.6%，報8.31元；今早大部分時間領漲藍籌。

騰訊音樂-SW(01698)截至2025年6月30日止第二季純利為24.09億元人民幣，按年升43.2%；股價升13.7%，報100.4元。

半新股中慧生物-B(02627)上市第三日，股價再升19.6%，報52.25元。

即月期指新報25462，升548點，低水9點。即月國指期貨報9094，升189點，高水5點。即月科指期貨新報5578，升143點，高水3點。

上證綜合指數報3685，升19點或升0.5%，成交6780.24億元人民幣。深證成份指數報11541，升189點或升1.7%，成交9704.93億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇