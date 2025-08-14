香港經濟 | 黃俊碩：香港營商環境報告的啟示

《金碩良言》香港在新冠疫情後，由於國際政經環境日漸動盪，加上市民與旅客的消費模式轉變，以及香港經濟處於轉型階段，有關成果尚待時日落實，坊間難免有部分人士對香港的前景感到憂慮。

然而，特區政府在上月底發表《香港營商環境報告：一國兩制、獨特優勢》報告，指出繼去年恒生指數上升18%，今年年初至今再上升超過25%，股市首半年每日成交額上升120%；同時，截至上月中旬，已經有52宗首次公開招股，共集資逾1300億元，按年上升六倍，反映國際投資者對香港的信心正進一步提升。報告又指出，香港境外母公司的駐港公司數目去年大幅增長約一成，總數接近1萬間，初創企業數目接近4700間，兩項數字均創歷年新高；引進重點企業辦公室引進84間重點企業來港開設或擴展業務，當中包括市值或估值過百億元的企業。

此外，立法會亦發表有關香港的最新數據資料，顯示出香港在全球經濟自由度排名全球第一、世界競爭力及全球金融中心指數排名全球第三、全球城市指數排名第四；而關乎創科發展實力的世界數碼競爭力及世界人才競爭力排名，香港亦位列全球第七及第九的前列位置。

有關結果向全世界充分說明香港本身具備獨特的競爭力，即使外圍政經環境如何風高浪急，香港仍然能夠在國際舞台上繼續發光發亮。

香港在全球經濟自由度排名全球第一，證明本身具備獨特的競爭力。(Envato)

筆者認為香港社會各界必須與特區政府攜手同心，全面發揮香港作為國家最開放國際金融、經貿中心，匯聚全球資金及各類專業人才的巨大優勢，一同積極參與「粵港澳大灣區建設」、「一帶一路」等國家發展戰略，發揮好香港「內聯外通」的優勢，做好「引進來、走出去」的角色定位。

首先，香港作為海外資金及專業人才進軍內地市場的重要據點，既要進一步做好A、H股之間的互聯互通，讓海外投資者能夠透過香港投資內地的優質企業，同時要加大力度發展香港家族辦公室、私募基金等加速財富管理產業在港的發展，使全球的資本及各種優秀專業人才雲集香港，並利用香港投資內地市場。因此，當局有需要進一步為聯合家族辦公室提供稅務優惠，助力香港家族辦公室及財富管理業務發展踏上新的台階。

再者，香港要充分發揮金融及專業服務業界與國際市場高度銜接的特點。一方面，吸引內地創科及不同類別的優質企業來港發展，讓有關內地企業能夠透過香港這個國際金融及經貿中心，向國際市場宣揚其產品及服務；與此同時，香港的專業服務業更要加強與內地業界的交流合作，共同協助內地企業「走出去」、開拓國際市場之餘，同時助力內地專業服務業與國際接軌，從而擴展整個中國的專業服務業在「一帶一路」地區的國際影響力。因此，筆者期望內地當局能夠為香港會計師提供「大灣區專屬考試」，讓香港會計師能夠在大灣區內地九市執行特定業務，加強香港與內地的交流合作。

毫無疑問，目前香港處於一個挑戰與機遇並存的時代，只要能夠團結一致，利用好香港自身得天獨厚的優勢，把握國家發展的機遇，全力推動香港由「超級聯繫人」升級蛻變為「超級增值人」，定必能夠為香港開創新的機遇。

立法會會計界議員 黃俊碩

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票