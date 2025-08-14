  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

香港經濟 | 黃俊碩：香港營商環境報告的啟示

14/08/2025

　　《金碩良言》香港在新冠疫情後，由於國際政經環境日漸動盪，加上市民與旅客的消費模式轉變，以及香港經濟處於轉型階段，有關成果尚待時日落實，坊間難免有部分人士對香港的前景感到憂慮。

 

　　然而，特區政府在上月底發表《香港營商環境報告：一國兩制、獨特優勢》報告，指出繼去年恒生指數上升18%，今年年初至今再上升超過25%，股市首半年每日成交額上升120%；同時，截至上月中旬，已經有52宗首次公開招股，共集資逾1300億元，按年上升六倍，反映國際投資者對香港的信心正進一步提升。報告又指出，香港境外母公司的駐港公司數目去年大幅增長約一成，總數接近1萬間，初創企業數目接近4700間，兩項數字均創歷年新高；引進重點企業辦公室引進84間重點企業來港開設或擴展業務，當中包括市值或估值過百億元的企業。

 

　　此外，立法會亦發表有關香港的最新數據資料，顯示出香港在全球經濟自由度排名全球第一、世界競爭力及全球金融中心指數排名全球第三、全球城市指數排名第四；而關乎創科發展實力的世界數碼競爭力及世界人才競爭力排名，香港亦位列全球第七及第九的前列位置。

 

　　有關結果向全世界充分說明香港本身具備獨特的競爭力，即使外圍政經環境如何風高浪急，香港仍然能夠在國際舞台上繼續發光發亮。

 

香港經濟 | 黃俊碩：香港營商環境報告的啟示

香港在全球經濟自由度排名全球第一，證明本身具備獨特的競爭力。(Envato)

 

　　筆者認為香港社會各界必須與特區政府攜手同心，全面發揮香港作為國家最開放國際金融、經貿中心，匯聚全球資金及各類專業人才的巨大優勢，一同積極參與「粵港澳大灣區建設」、「一帶一路」等國家發展戰略，發揮好香港「內聯外通」的優勢，做好「引進來、走出去」的角色定位。

 

　　首先，香港作為海外資金及專業人才進軍內地市場的重要據點，既要進一步做好A、H股之間的互聯互通，讓海外投資者能夠透過香港投資內地的優質企業，同時要加大力度發展香港家族辦公室、私募基金等加速財富管理產業在港的發展，使全球的資本及各種優秀專業人才雲集香港，並利用香港投資內地市場。因此，當局有需要進一步為聯合家族辦公室提供稅務優惠，助力香港家族辦公室及財富管理業務發展踏上新的台階。

 

　　再者，香港要充分發揮金融及專業服務業界與國際市場高度銜接的特點。一方面，吸引內地創科及不同類別的優質企業來港發展，讓有關內地企業能夠透過香港這個國際金融及經貿中心，向國際市場宣揚其產品及服務；與此同時，香港的專業服務業更要加強與內地業界的交流合作，共同協助內地企業「走出去」、開拓國際市場之餘，同時助力內地專業服務業與國際接軌，從而擴展整個中國的專業服務業在「一帶一路」地區的國際影響力。因此，筆者期望內地當局能夠為香港會計師提供「大灣區專屬考試」，讓香港會計師能夠在大灣區內地九市執行特定業務，加強香港與內地的交流合作。

 

　　毫無疑問，目前香港處於一個挑戰與機遇並存的時代，只要能夠團結一致，利用好香港自身得天獨厚的優勢，把握國家發展的機遇，全力推動香港由「超級聯繫人」升級蛻變為「超級增值人」，定必能夠為香港開創新的機遇。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02800

盈富基金

26.020

異動股

03315

金邦達寶嘉

1.080

異動股

00660

瑋俊生物科技

0.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 26.040
  • 02113 世紀集團國際
  • 0.226
  • 02388 中銀香港
  • 36.420
  • 02627 中慧生物－Ｂ
  • 48.240
  • 01093 石藥集團
  • 10.400
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.820
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.340
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.000
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 105.000
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 79.850
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 02269 藥明生物
  • 31.140
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.950
  • 00388 香港交易所
  • 438.600
  • 00700 騰訊控股
  • 591.000
報章貼士
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.900
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 10.190
  • 目標︰$12.00
  • 01729 匯聚科技
  • 12.040
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/08/2025 12:45  《午市前瞻》利好多恒指挑戰兩萬六，騰訊AI推高業績看650元

14/08/2025 12:07  恒指受黑雨影響好淡爭持，半日跌15點報25597，騰訊升1%

14/08/2025 12:27  【新股上市】天岳先進(2631)延遲招股期限至周五

14/08/2025 12:07  希慎中期純利跌82%至7500萬元，派第一次中期息27仙

14/08/2025 12:01  吉利汽車中期純利跌14%至92.9億人幣，不派息

14/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８２﹒７７億元，買信達生物沽盈富基金

14/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】多間大行料騰訊登７００元關，績後長建獲升目標

14/08/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９３，一周拆息微升至０﹒３５％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

騰訊 | FOCUS | 蟄伏四年重見600元，企鵝兩「板斧」修成正果新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港聞｜午市前瞻｜利好多恒指挑戰兩萬六 騰訊AI推高業績看650元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

聯想｜上季盈利翻倍惟毛利率收窄，股價曾插逾半成仍可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

美食博覽2025︱美與健生活博覽、家電．家居博覽同步登場：萬寧五大免費檢測、香水香薰主題區、Snoopy廚具
人氣文章

容我世說．張翠容

美國締造南高加索和約的虛妄
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

「財色兼收」的愛情：物質面前，情感已變得不再重要？
人氣文章

Beauty

「美魔女」的日常：護膚不能懶！專訪資深美容專家Erika Chen：保養是送給自己的禮物
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Skims 「面堅尼」秒速斷貨！定價高達 $488 的塑形面罩，真的可以提拉輪廓嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全面放鬆及伸展前臂 減低腕屈肌群勞損
人氣文章
四癌纏身：57歲男喉嚨痛8個月竟確診4癌，醫生揭露6大致癌成因與5招康復法
人氣文章
抗癌｜尹志強15年前鼻咽癌逝世，好友揭示抗癌8年苦況，向米雪致敬為醫藥費奔波：痛苦絕不少於尹佬
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 14:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 14:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 14:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2025 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS14/08/2025
騰訊 | FOCUS | 蟄伏四年重見600元，企鵝兩「板斧」修成正果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處