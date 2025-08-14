  • 會員
美股 | 減息預期提振道指升逾460點，納指及標指再創新高

14/08/2025

美股 | 減息預期提振道指升逾460點，納指及標指再創新高

 

　　投資者對聯儲局於9月開始減息周期的預期，推動美股三大指數周三（13日）收高，納指及標普500指數連續兩個交易日突破新高。

 

　　道指收市升463.66點，或1.04%，報44922.27點；標普500指數升20.82點，或0.32%，報6466.58點；納指升31.24點，或0.14%，報21713.14點。

 

9月減息機率接近100%

 

　　美國7月份通脹數據低於市場預期，尤其是CPI年增率出現緩和，進一步加強市場對寬鬆貨幣政策的信心。根據CME FedWatch工具的數據，市場交易員普遍預計聯儲局9月減息的機率接近100%，成為刺激風險資產買盤的主要動力。

 

　　個股方面，科技股普遍造好，AMD(US.AMD)股價飆升5.4%；蘋果(US.AAPL)亦上漲1.6%。派拉蒙Skydance(US.PSKY)股價大升逾36%。

 

　　特斯拉(US.TSLA)收市跌0.4%，英偉達(US.NVDA)跌0.9%，谷歌(US.GOOG)跌0.6%，Meta(US.META)跌1.3%%，微軟(US.MSFT)跌1.6%，亞馬遜(US.AMZN)升1.4%。

 

美元延續近期疲軟走勢

 

　　美匯指數延續近期疲軟走勢，今日在97.6至98.10區間震盪，日內報約97.84，下跌約0.2%。美元兌日圓匯率於147.08至148.1日圓之間上落，日內報約147.45日圓，下跌約0.2%。歐元兌美元表現強勁，日內一度突破1.17關口，最高觸及約1.173，創兩周以來高位。

 

　　現貨黃金和紐約期金反彈。現貨黃金價格短暫跌至約3342美元後企穩反彈，一度觸及約每盎司3370美元，日內漲幅約0.2%。紐約期金同樣回升，最高報每盎司3422美元，日內報3410美元，升幅約0.3%。

 

　　國際原油市場表現偏弱，紐約期油與布蘭特期油均錄得下跌。紐約期油報每桶約62.09美元，較前一日下跌約0.6%。布蘭特期油則下跌約0.4%，報每桶約65.83美元。

 

撰文：經濟通國金組

