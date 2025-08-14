開市Go | 貝森特籲大幅降息，美擬晶片貨物裝追蹤器，騰訊績優

要聞盤點

1、美股三大指數收高，納指及標普500指數連續兩個交易日突破新高，主要受到投資者對聯儲局於9月開始減息周期的高度預期所推動。道指收市升463.66點，或1.04%，報44922.27點；標普500指數升20.82點，或0.32%，報6466.58點；納指升31.24點，或0.14%，報21713.14點。中國金龍指數升143點。日經期貨截至上午7時44分跌50點。

2、美國總統特朗普及其政府正評估11位潛在人選，準備接替現任聯儲局主席鮑威爾。鮑威爾的現任任期將於2026年5月結束。

3、美國財政部長貝森特於接受彭博電視專訪時，呼籲聯儲局將基準利率應至少下調1.5至1.75%，以應對寬鬆需求。核心CPI年增3.1%，略高於預期的3.0%。整體通脹回落趨勢明顯，為聯儲局提供了貨幣政策放鬆的空間。

4、2025年1至7月社會融資規模增量累計為23.99萬億元，低於預期的24.35萬億元，比上年同期多5.12萬億元。結合前值計算可得，7月社融規模增量為1.16萬億元。2025年7月末社會融資規模存量為431.26萬億元，同比增長9%。

5、加密貨幣交易所Bullish(US.BLSH)於紐約證券交易所首次公開募股(IPO)上市，成功籌集約11億美元，市場反應熱烈，收市升83%，報68美元。

6、以太幣價格近期強勢攀升，日內高見約4740美元，較前一月的低位漲幅超過50%，價位已升至接近其2021年的歷史高點。

7、港元滙價偏弱，觸發7.85兌每美元的弱方兌換保證。金管局在紐約滙市時段買入33.76億港元，沽出美元，以捍衞港元聯繫滙率。

8、特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克確認，集團於德州奧斯汀的自動駕駛的士平台將於9月正式向公眾全面開放，標誌著全球無人駕駛出行邁向嶄新里程。

9、加拿大服裝製造商吉爾丹運動服飾(Gildan Activewear)宣布，計劃以約44億美元的企業價值收購美國恆適品牌(anesBrands)。根據協議，恆適股東將獲得每股0.102股吉爾丹普通股及0.80美元現金，較恆適8月11日股價溢價約24%。

